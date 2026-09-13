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Sosyal Medya Amerikalı kadından ezber bozan Kuran-ı Kerim vurgusu! Nisa Suresi 56. ayetini okuyup gözyaşlarına boğuldu!
Sosyal Medya

Amerikalı kadından ezber bozan Kuran-ı Kerim vurgusu! Nisa Suresi 56. ayetini okuyup gözyaşlarına boğuldu!

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ABD’de yaşayan bir kadının Kuran-ı Kerim’in Nisa Suresi 56. ayetiyle ilgili yaptığı çarpıcı paylaşımlar sosyal medyada deprem etkisi yaptı.

"Ayetlerimizi inkar edenleri gün gelecek bir ateşe atacağız. Onların derileri yanıp acı duymaz hale geldikçe, derilerini başka deriler ile değiştiririz ki acıyı duysunlar..." mealli ayeti okuyan Amerikalı kadın, "6 ay önce bu ayeti okusaydım bunun çok ağır olduğunu, insanlara bunu yapan bir Tanrı olamayacağını söylerdim" ifadeleriyle yaşadığı büyük zihinsel dönüşümü gözler önüne serdi.

Siyonist çetenin Gazze’deki vahşeti gözlerini açtı! "Bu ceza zalimler için son derece uygundur!"

Hristiyan Batı dünyasının ve katil İsrail’e milyarlarca dolar fon akıtan ABD hükümetinin Gazze'deki Müslümanlara yaşattığı soykırımı gördükten sonra hakikati kavradığını belirten Amerikalı kadın, siyonist zulmün büyüklüğüne dikkat çekti. Kendi hükümetinin ve işgalci İsrail’in mazlum Filistin halkına yağdırdığı bombaları ve uyguladığı insanlık dışı dehşeti canlı yayında izledikten sonra ayetin hikmetini anladığını vurgulayan kadın, "İsrail'in ve foncularının yaptığı bu vahşeti gördükten sonra fark ettim ki; bu ceza zalimler için son derece uygundur ve adaletin ta kendisidir!" diyerek Batı'nın kirli vicdanına tokat gibi bir ders verdi.

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Yorumlar

A.Vahit

Amerkalı muhterem kardeşim seni selamlıyorum, kutluyorum..
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