  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Nesiller tehlike altında! Sapık LGBT kavramları çocukları krize sokuyor! Çerçeve Yasa sonrası ilk görüşme! DEM Parti heyeti İmralı’ya gitti Ulusalcı isim "Ben Mardin'in Tanrısıyım" diyen JİTEM'ci Hasan Atilla Uğur'u ifşa etti! "Kozinoğlu'na hap vermiş" “Mansur Yavaş yavaş çekiliyor!” Adaylık kararını verdi: CHP’den de istifa edebilir Korktukları İsrail’den korunmak için İsrail füzesi alacaklar! Körfez’de büyük ironi 'Zenne Arif' denilen ahlaksız da gözaltında! CHP’li başkandan üreticiye akılalmaz şeftali çağrısı: Satmayın, dereye dökün! Travesti sever Solcular üzgün... LGBT destekçisi sapık sitelere erişim engeli Mustafa Armağan’dan dikkat çeken soru: Kadir Mısıroğlu ‘Yunan Mezalimi’ni yazarken resmi tarihçiler neredeydi? 243 kişiyi taşıyan gemi kayboldu: İrtibat tamamen kesildi
Dünya Trump’tan Zelenskiy’e çok konuşulacak çağrı: “Rusya’da orayı vurmayın”
Dünya

Trump’tan Zelenskiy’e çok konuşulacak çağrı: “Rusya’da orayı vurmayın”

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Trump’tan Zelenskiy’e çok konuşulacak çağrı: "Rusya’da orayı vurmayın"

ABD Başkanı Trump, Ukrayna’nın Rusya’daki dizel yakıt tesislerine yönelik saldırılarının durdurulmasını istedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kiev yönetimine Rusya’daki dizel yakıt üretim tesislerini hedef almama çağrısı yaptı. Trump, İrlanda’ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada Ukrayna’nın son dönemde Rusya’daki petrol rafinerileri ve yakıt tesislerine düzenlediği uzun menzilli insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ülkedeki yakıt üretimini azalttığını ve akaryakıt sıkıntısına yol açtığını söyledi. Zelenskiy ile bu konuda görüştüğünü belirten Trump, "Bay Zelenskiy’nin yapması gereken tek bir şey var; Rusya’daki dizel yakıt tesislerini vurmaktan vazgeçmeli. Zelenskiy ile bu konuda görüştük. Vurulabilecek birçok başka hedef var. Dizel yakıtı hedef almayın. Bu dünyaya zarar veriyor" dedi.

 

Trump’tan küresel yakıt arzındaki sıkıntı için yorum geldi

Trump ayrıca, küresel yakıt arzındaki sıkıntının Orta Doğu’daki askeri gerilimden kaynaklanmadığını savunarak, "Küresel piyasadaki kıtlık Orta Doğu’dan kaynaklanmıyor. Bunun nedeni Rusya ve Ukrayna’da yaşananlar" ifadelerini kullandı.

 

Ukrayna, arz sıkıntısı yaşanmasına sebep oldu

Ukrayna’nın son aylarda Rusya’daki petrol rafinerileri ve diğer akaryakıt üretim tesislerine düzenlediği uzun menzilli İHA saldırıları, Rusya’nın yakıt üretiminde aksaklık yaşanmasına ve ülkede benzin ile diğer akaryakıt ürünlerinde arz sıkıntısı yaşanmasına neden oldu. Rusya’nın Ukrayna’nın enerji altyapısına yönelik saldırıları devam ederken, Kiev yönetimi ise Rusya’daki petrol rafinerileri ve yakıt tesislerinin meşru askeri hedefler olduğunu savunuyor.

Beyaz Saray Trump'ın gözünü korkuttu!
Beyaz Saray Trump'ın gözünü korkuttu!

Dünya

Beyaz Saray Trump'ın gözünü korkuttu!

Trump’tan İran savaşı için dikkat çeken sözler: Yine olsa aynısını yapardım
Trump’tan İran savaşı için dikkat çeken sözler: Yine olsa aynısını yapardım

Gündem

Trump’tan İran savaşı için dikkat çeken sözler: Yine olsa aynısını yapardım

Sinan Tavukcu gözden kaçırılan kritik yönlerini yazdı! Trump'tan anti Siyonist Yahudilere davet
Sinan Tavukcu gözden kaçırılan kritik yönlerini yazdı! Trump'tan anti Siyonist Yahudilere davet

Dünya

Sinan Tavukcu gözden kaçırılan kritik yönlerini yazdı! Trump'tan anti Siyonist Yahudilere davet

Trump’a kimsenin inanası gelmiyor ama… Savaş yakında bitecek petrol fiyatı düşecek
Trump’a kimsenin inanası gelmiyor ama… Savaş yakında bitecek petrol fiyatı düşecek

Gündem

Trump’a kimsenin inanası gelmiyor ama… Savaş yakında bitecek petrol fiyatı düşecek

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23