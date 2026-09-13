Gençlerbirliği sahasında yıkıldı! Kasımpaşa uzatmalarda güldü: 1-2!
Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Eryaman Stadyumu’nda adeta nefes kesen bir futbol dramı yaşandı!
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Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Eryaman Stadyumu’nda adeta nefes kesen bir futbol dramı yaşandı!
Başkent temsilcisi Gençlerbirliği, taraftarı önünde ağırladığı Kasımpaşa karşısında Ousmane Diabate’nin 23. dakikada kaydettiği golle öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.
İkinci yarıda vites artıran ve rakip kalede baskısını kuran Kasımpaşa, 79. dakikada Adrian Benedyczak’ın şık golüyle maça dengeyi getirdi: 1-1.
Karşılaşmanın son anları adeta ecel terleri döktürdü! Mücadelenin sonuna eklenen uzatma dakikalarında pes etmeyen Kasımpaşa, 90+4. dakikada köşe vuruşu organizasyonunda topla buluşan Güven Yalçın’ın ağları sarsmasıyla muazzam bir geri dönüşe imza attı.
Hakem Yasin Kol’un son düdüğüyle sahadan 2-1 galip ayrılan Emre Belözoğlu’nun öğrencileri 3 puanı hanesine yazdırırken, Metin Diyadin yönetimindeki Gençlerbirliği son saniye golüyle büyük bir yıkım yaşadı.
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