  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yemek listesinde en besleyici arasında pazı seçildi ama bebek için tehlike büyük! Uzmanlar uyardı Gençlerbirliği sahasında yıkıldı! Kasımpaşa uzatmalarda güldü: 1-2! Türkiye’nin sapkınlara savaş açması siyonistleri rahatsız etti Türkiye’nin hipersonik gücünde geri sayım! TAYFUN Blok-4 seri üretime koşuyor 1 Günde nasırı yok edin: Korunmak için 3 kere nasırlı yere uygulayın! Ev yapımı tarif, mücadele ediyor Boğalar 250 metre yüksekte arenaya çıktı! Uçurumun kenarında nefes kesen mücadele 130 beygir, 3.9 litre tüketim! Trafikte yakıtı unutturan teknoloji! Toyota Yaris Hybrid 1.5 Passion X-Pack ile şehir içi testi! Göz kapaklarında beliren o sarı lekelere dikkat! Uzmanlar hayati tehlikeye karşı uyardı: Ölümün habercisi
Spor
5
Yeniakit Publisher
Gençlerbirliği sahasında yıkıldı! Kasımpaşa uzatmalarda güldü: 1-2!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Gençlerbirliği sahasında yıkıldı! Kasımpaşa uzatmalarda güldü: 1-2!

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Eryaman Stadyumu’nda adeta nefes kesen bir futbol dramı yaşandı!

#1
Foto - Gençlerbirliği sahasında yıkıldı! Kasımpaşa uzatmalarda güldü: 1-2!

Başkent temsilcisi Gençlerbirliği, taraftarı önünde ağırladığı Kasımpaşa karşısında Ousmane Diabate’nin 23. dakikada kaydettiği golle öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.

#2
Foto - Gençlerbirliği sahasında yıkıldı! Kasımpaşa uzatmalarda güldü: 1-2!

İkinci yarıda vites artıran ve rakip kalede baskısını kuran Kasımpaşa, 79. dakikada Adrian Benedyczak’ın şık golüyle maça dengeyi getirdi: 1-1.

#3
Foto - Gençlerbirliği sahasında yıkıldı! Kasımpaşa uzatmalarda güldü: 1-2!

Karşılaşmanın son anları adeta ecel terleri döktürdü! Mücadelenin sonuna eklenen uzatma dakikalarında pes etmeyen Kasımpaşa, 90+4. dakikada köşe vuruşu organizasyonunda topla buluşan Güven Yalçın’ın ağları sarsmasıyla muazzam bir geri dönüşe imza attı.

#4
Foto - Gençlerbirliği sahasında yıkıldı! Kasımpaşa uzatmalarda güldü: 1-2!

Hakem Yasin Kol’un son düdüğüyle sahadan 2-1 galip ayrılan Emre Belözoğlu’nun öğrencileri 3 puanı hanesine yazdırırken, Metin Diyadin yönetimindeki Gençlerbirliği son saniye golüyle büyük bir yıkım yaşadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suudi Arabistan'da acil durum ilanı
Dünya

Suudi Arabistan'da acil durum ilanı

Suudi Arabistan'da Ebha ve Hamis Muşayt kentleri için acil durum uyarısı yapıldı. Sivil Savunma Genel Müdürlüğü bir süre sonra, verilen tehl..
Almanya kapımıza geldi! Alman Bakan açık açık ilan etti: "Türkiye güvenilir bir ortaktır!"
Gündem

Almanya kapımıza geldi! Alman Bakan açık açık ilan etti: "Türkiye güvenilir bir ortaktır!"

Almanya Tarım Bakanı Alois Rainer, 16-17 Eylül tarihlerinde Türkiye’ye gerçekleştireceği ziyaret öncesinde iki ülke arasındaki stratejik ve ..
15 yıl sonra feth-i kabir yapıldı: Kozinoğlu'nun cesedindeki detay şaşırttı
Gündem

15 yıl sonra feth-i kabir yapıldı: Kozinoğlu'nun cesedindeki detay şaşırttı

Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden ve kayıtlara "kalp krizi" olarak geçen eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğ..
Mafyaya, teröriste, eşkıyaya nefes haram! Türkiye'den dev operasyon
Gündem

Mafyaya, teröriste, eşkıyaya nefes haram! Türkiye'den dev operasyon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, milletin canına ve malına kasteden mafyaya, teröriste, eşkıyaya nefes aldırmıyor...
AÖL kayıt yenileme başladı Kayıt yenileme ücreti belli oldu
Eğitim

AÖL kayıt yenileme başladı Kayıt yenileme ücreti belli oldu

Açık Öğretim Lisesinde eğitimini sürdüren öğrenciler ile yeni kayıt yaptıracak adaylar için 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem süreci ba..
Şırnak’ta feci kaza! Otomobil şarampole uçtu: 2 can kaybı
Gündem

Şırnak’ta feci kaza! Otomobil şarampole uçtu: 2 can kaybı

Şırnak’ın İdil ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralılardan 2’si müd..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23