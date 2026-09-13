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Spor İsviçre’yi set vermeden geçti! Filenin Efeleri siftahı yaptı
Spor

İsviçre’yi set vermeden geçti! Filenin Efeleri siftahı yaptı

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İsviçre’yi set vermeden geçti! Filenin Efeleri siftahı yaptı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu’ndaki üçüncü maçında İsviçre’yi 3-0 mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.

2026 CEV Avrupa Şampiyonası’nda ilk iki maçından istediği sonucu alamayan A Milli Erkek Voleybol Takımı, İsviçre karşısında sahadan net bir galibiyetle ayrıldı.

 

Müsabaka karşılıklı sayılarla başlarken Türkiye, Ahmet Samet Baltacı'nın servis turunda bulduğu sayılarla 2 farkla öne geçti: 6-4. Adis Lagumdzija'nın servise geçtiği bölümde avantajını sürdüren ay-yıldızlılar, çift hanelere ulaştı: 10-6. Smaçlarda üstünlük kurarak 7-2'lik seri yakalayan İsviçre'ye Türkiye, Adis Lagumdzija ile cevap verdi: 13-13. Karşılıklı sayılarla devam eden sette İsviçre, farkı 3'e kadar çıkarsa da milliler eşitliği yakaladı: 21-21. Kalan bölümde hata yapmayan Türkiye, seti 25-23 kazandı.

 

İkinci sete 4 sayılık seriyle başlayan Türkiye, ilk bölümde farkı korudu: 13-9. Karşılıklı sayıların ardından farkı artıran ay-yıldızlı ekip, 5 sayılık (20-15) avantaj yakaladı. Kalan bölümde İsviçre'nin farkı kapatmasına izin vermeyen Türkiye, seti 25-19 önde tamamladı ve durumu 2-0'a getirdi.

 

Türkiye, üçüncü setin başında 8-3 üstünlük kurdu. Karşılıklı sayıların ardından oyunda etkisini artıran İsviçre, farkı 3'e (12-15) kadar indirdi. Art arda aldığı 3 sayıyla farkı açan Türkiye, Cafer Kirkit'in smacıyla 20'li sayılara ulaştı: 20-15. Son bölümde de iyi oynayan Türkiye, seti 25-19, maçı da 3-0 kazandı.

 

Türkiye, bu sonuçla ilk galibiyetini alırken İsviçre, üçüncü maçından da mağlup ayrıldı. A Milli Takım, D Grubu dördüncü maçında yarın TSİ 20.00'de ev sahibi Romanya ile karşılaşacak.

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