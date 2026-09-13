Nevşehir’de alevler bağ evlerine sıçradı! 7 ev küle döndü

Nevşehir’de otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir bölgeye yayıldı.

Nevşehir-Gülşehir kara yolu üzerindeki Nar beldesinin Çalıbağı mevkisinde bulunan otluk alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, rüzgarın da etkisiyle çevrede bulunan bağ evlerine doğru ilerledi. Yangının yerleşim alanlarına ulaşması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekipler seferber oldu

İhbarın ardından itfaiyenin yanı sıra Orman Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, sağlık, jandarma ve polis ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Alevlerin daha geniş bir alana yayılmasını engellemek amacıyla yürütülen çalışmalarda itfaiye araçları ve arazözlerin yanı sıra iş makineleri de kullanıldı.

Yaklaşık 2 saat boyunca devam eden yoğun müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Pet şişelerle alevlere müdahale ettiler

Yangının bağ evlerine yaklaşması üzerine bazı vatandaşların da söndürme çalışmalarına katıldığı görüldü. Bağ evi sahiplerinden bazılarının pet şişelere doldurdukları suyla alevlere müdahale etmeye çalışması dikkat çekti.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangının daha fazla eve ulaşmasının önüne geçildi.

200 dönüm zarar gördü, 7 bağ evi kullanılamaz hale geldi

Yangının ardından bölgede yapılan ilk incelemelerde yaklaşık 200 dönümlük alanın zarar gördüğü belirlendi.

Alevlerin ulaştığı 7 bağ evi ise kullanılamaz hale geldi.

Yangının hangi nedenle başladığının ortaya çıkarılması için inceleme başlatıldı.