  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kamunun kaynakları YP’li başkanların uçkurlarına akıyor! Bas bas paraları metrese! Ali Karahasanoğlu’ndan Bülent Arınç’a ‘işgüzar savcı’ tepkisi: O savcı da mı işgüzar? Altında kritik 16 Eylül eşiği! UBS’den yatırımcıların dikkatini çeken “alım fırsatı” tahmini Özgür Özel’den Vali Davut Gül’e skandal sözler! Cevabı belgeleriyle geldi Türkiye emeklilikte birçok ülkeyi geride bıraktı! OECD ortalamasına 17,1 puan fark ABD’li analist: Mekke ittifakı Arzı Mevud’a karşı kuruldu: Bölgenin kaderini Türkiye Belirleyecek Avrupa’da Batı Nil virüsü alarmı! Belçika’da ilk kez görüldü Kemalistlerin büyük filozofu ve kanaat önderi protez Oğuzhan Uğur hakkında yeni karar Rus Ordusu Suriye'ye geri döndü! İsrail için büyük şok! ABD halkı gözünü açtı!
Gündem 2’si kontrol altına alındı! Ankara’da peş peşe 3 orman yangını
Gündem

2’si kontrol altına alındı! Ankara’da peş peşe 3 orman yangını

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
2’si kontrol altına alındı! Ankara’da peş peşe 3 orman yangını

Ankara Kızılcahamam’da üç farklı noktada çıkan orman yangınları ekipleri alarma geçirdi. Hıdırlar Mahallesi Işık Dağı bölgesi ile Salın Yaylası’ndaki alevler kontrol altına alınırken, Eğerlialören Yaylası’ndaki yangına müdahale sürüyor.

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde aynı gün içinde üç ayrı noktadan yükselen alevler bölgede hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu.

 

Eğerli Alören Yaylası'nda henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

 

Kızılcahamam'a bağlı kırsal Hıdırlar Mahallesi Işık Dağı bölgesi ve Salın Yaylası'nda çıkan orman yangınları ise kontrol altına alındı.

Kütahya Hisarcık'ta orman yangını kontrol altına alındı, 3 hektar arazi zarar gördü
Kütahya Hisarcık'ta orman yangını kontrol altına alındı, 3 hektar arazi zarar gördü

Yerel

Kütahya Hisarcık'ta orman yangını kontrol altına alındı, 3 hektar arazi zarar gördü

Antalya’da galeride başlayan yangın apartmana sıçradı
Antalya’da galeride başlayan yangın apartmana sıçradı

Yerel

Antalya’da galeride başlayan yangın apartmana sıçradı

Kumluca'daki orman yangını soruşturmasında gözaltına alınan R.P. tutuklandı
Kumluca'daki orman yangını soruşturmasında gözaltına alınan R.P. tutuklandı

Yerel

Kumluca'daki orman yangını soruşturmasında gözaltına alınan R.P. tutuklandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23