2’si kontrol altına alındı! Ankara’da peş peşe 3 orman yangını
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ankara Kızılcahamam’da üç farklı noktada çıkan orman yangınları ekipleri alarma geçirdi. Hıdırlar Mahallesi Işık Dağı bölgesi ile Salın Yaylası’ndaki alevler kontrol altına alınırken, Eğerlialören Yaylası’ndaki yangına müdahale sürüyor.
Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde aynı gün içinde üç ayrı noktadan yükselen alevler bölgede hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu.
Eğerli Alören Yaylası'nda henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kızılcahamam'a bağlı kırsal Hıdırlar Mahallesi Işık Dağı bölgesi ve Salın Yaylası'nda çıkan orman yangınları ise kontrol altına alındı.