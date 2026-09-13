Yahudiler telaşta: Türkiye gözünü ‘Ay’a dikti

TAHSİN HAN

Türkiye’nin son yıllarda savunma ve havacılık sanayiinde katettiği devasa mesafe, İsrail basınında geniş yer buldu. İsrail’in önde gelen yayın organlarından Maariv gazetesinde Eli Leon imzasıyla yayımlanan haberde, Türkiye’nin küresel uzay yarışındaki kararlı yükselişi ve Ay hedefi övgü dolu ifadelerle aktarıldı. İsrail gazetesi, “Türkiye hız kesmiyor: Bir sonraki hedefi 384 bin kilometre uzaklıkta” başlığıyla sunduğu haberde, Ankara’nın adım adım inşa ettiği stratejik vizyonu mercek altına aldı.

“Sessiz Çalışmalar Meyvesini Veriyor”

Maariv’in haberinde, Türkiye’nin uzay vizyonunun tesadüf olmadığı, 1990’lı yıllardan itibaren planlı ve sessizce yürütülen gözlem uydusu projelerine dayandığı vurgulandı. 2003’te BİLSAT-1 ile başlayan sürecin, 2011’de tamamen Türkiye’de tasarlanıp üretilen ilk milli gözlem uydusu RASAT ile taçlandığına dikkat çekildi.

Türk Uzay Ajansı’nın (TUA) 2018’de kurulmasıyla tüm bu başarıların ulusal tek bir çatı altında birleştiği belirtilirken, astronot Alper Gezeravcı’nın uzay göreviyle Türkiye’nin lig atladığı ifade edildi.

Artemis Anlaşması İle Küresel Aktör Konumu

İsrail medyasındaki haberde, Türkiye’nin NASA merkezinde Artemis Anlaşması’na 71’inci üye olarak imza atmasının stratejik önemine değinildi. Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile NASA yetkililerinin katıldığı törenle Türkiye’nin uluslararası uzay diplomasisinde ana aktörlerden biri haline geldiği kaydedildi. Haberde ayrıca, bir NATO müttefiki olan Türkiye’nin güvenlik, savunma ve teknoloji alanındaki bağımsız kapasitesini uzay araştırmalarıyla tamamladığı vurgulandı.

Hedefte Ay var: AYAP-1 ve Yerli İtki Sistemler

Maariv, Türkiye’nin bir sonraki büyük sınavının “AYAP-1” ve “AYAP-2” görevleri olacağını belirtti.

AYAP-1 Görevi: Türk uzay aracının Ay yörüngesine ulaşarak yerli ve milli olarak geliştirilen hibrit itki sistemiyle Ay yüzeyine sert iniş yapması planlanıyor. Fırlatmanın Cape Canaveral’dan yapılması hedefleniyor. AYAP-2 Görevi: Bir sonraki aşamada ise Türkiye, tamamen kendi geliştirdiği bağımsız fırlatma araçları ve roket motorlarıyla Ay yüzeyine yumuşak iniş gerçekleştirmeyi ve kendi ürettiği uzay aracını Ay yüzeyine indirmeyi hedefliyor.

İsrail basını, Türkiye’nin Antalya’da Uluslararası Astronotik Kongresi’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanmasını da ülkenin uzay teknolojilerinde ulaştığı küresel saygınlığın somut bir kanıtı olarak nitelendirdi.