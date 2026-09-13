12 Eylül darbecilerinin hüküm anı yıllar sonra ortaya çıktı! Salonda alkış tufanı

Türkiye'nin siyasi tarihine kara bir leke olarak geçen 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından yıllarca hesap vermeden yaşayan dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren ile Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya'nın yargılandığı davaya ilişkin dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı.

Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 12 Eylül davasının 18 Haziran 2014 tarihli karar duruşmasına ait görüntülerde, mahkeme heyetinin hükmü açıkladığı tarihi anlar yer aldı.

Mahkûmiyet kararının okunmasının ardından duruşma salonunda bulunan izleyicilerin alkışları duyuldu.

30 yıl sonra yargı yolu açıldı

12 Eylül darbesini gerçekleştirenlerin yargılanmasının önündeki en önemli hukuki engellerden biri, 2010 yılında gerçekleştirilen Anayasa değişikliği halk oylamasıyla ortadan kaldırıldı.

Referandum sonucunda Anayasa'nın darbecilere yargı bağışıklığı sağlayan geçici 15. maddesi kaldırıldı. Böylece 12 Eylül'ün üzerinden yaklaşık 30 yıl geçtikten sonra darbenin sorumlularının hakim karşısına çıkarılabilmesinin yolu açılmış oldu.

2012 yılında başlayan davada, 12 Eylül darbesini gerçekleştiren Millî Güvenlik Konseyi'nin hayatta kalan üyeleri Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya sanık olarak yargılandı.

Hastane yataklarından mahkemeye bağlandılar

İlerleyen yaşları ve sağlık sorunları nedeniyle duruşma salonuna getirilmeyen Evren ve Şahinkaya, GATA'da tedavi gördükleri sırada SEGBİS üzerinden mahkemeye bağlandı.

Bir dönem ülkenin yönetimine silah zoruyla el koyan iki isim, yıllar sonra sanık sıfatıyla hakim karşısına çıktı.

Mahkeme ağırlaştırılmış müebbet verdi

Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Haziran 2014 tarihinde kararını açıkladı.

Mahkeme, Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'yı 12 Eylül askeri darbesi nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm etti. Verilen ceza daha sonra müebbet hapse çevrildi.

Yıllar sonra ortaya çıkan görüntülerde mahkeme başkanının hükmü okuduğu ve kararın ardından salondan alkış seslerinin yükseldiği görülüyor.

Karar kesinleşmeden hayatlarını kaybettiler

Ancak dava hukuken kesinleşmiş bir mahkûmiyetle sonuçlanmadı.

Kararın temyiz incelemesi devam ederken Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya 2015 yılında hayatını kaybetti. Sanıkların ölümleri nedeniyle haklarındaki dava düştü ve verilen mahkûmiyet hükmü kesinleşmedi.

Tarihi görüntüleri Levent Gök yayımladı

Yıllardır kamuoyunun karşısına çıkmayan karar duruşmasına ait görüntüler, CHP eski milletvekili Levent Gök tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Gök, hükmü açıklayan dönemin Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Oktay Saday'ın dünürü olduğunu belirterek, “Çok değerli dünürüm rahmetli Oktay Saday'ı saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.

Saday, 2019 yılında hayatını kaybetmişti.

12 Eylül'de milletin iradesini silah zoruyla gasp eden darbecilerin yıllar sonra sanık olarak hakim karşısına çıktığı davanın karar anlarını gösteren görüntüler, Türkiye'nin darbelerle hesaplaşma sürecinin hafızalara kazınan karelerinden biri olarak yeniden gündeme geldi.