  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Nesiller tehlike altında! Sapık LGBT kavramları çocukları krize sokuyor! Çerçeve Yasa sonrası ilk görüşme! DEM Parti heyeti İmralı’ya gitti Ulusalcı isim "Ben Mardin'in Tanrısıyım" diyen JİTEM'ci Hasan Atilla Uğur'u ifşa etti! "Kozinoğlu'na hap vermiş" “Mansur Yavaş yavaş çekiliyor!” Adaylık kararını verdi: CHP’den de istifa edebilir Korktukları İsrail’den korunmak için İsrail füzesi alacaklar! Körfez’de büyük ironi 'Zenne Arif' denilen ahlaksız da gözaltında! CHP’li başkandan üreticiye akılalmaz şeftali çağrısı: Satmayın, dereye dökün! Travesti sever Solcular üzgün... LGBT destekçisi sapık sitelere erişim engeli Mustafa Armağan’dan dikkat çeken soru: Kadir Mısıroğlu ‘Yunan Mezalimi’ni yazarken resmi tarihçiler neredeydi? 243 kişiyi taşıyan gemi kayboldu: İrtibat tamamen kesildi
Dünya ChatGPT’ye güvendi, mahkemede başı yandı! Avukata 5 bin dolar ceza
Dünya

ChatGPT’ye güvendi, mahkemede başı yandı! Avukata 5 bin dolar ceza

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
ChatGPT’ye güvendi, mahkemede başı yandı! Avukata 5 bin dolar ceza

ABD’de avukat Stephen Aarons, bir cinayet davasının temyiz dilekçesini hazırlarken ChatGPT’den yararlandı. Ancak yapay zekânın ürettiği bilgileri kontrol etmeden mahkemeye sunduğu ortaya çıkınca işler tersine döndü. Dilekçede gerçekte olmayan tanık ifadeleri ve hatalı hukuki bilgiler tespit edilen avukata 5 bin dolar ceza verildi.

Yapay zekâ araçlarının hukuk alanında kullanımına ilişkin dikkat çekici bir olay ABD’de yaşandı.

New Mexico’da bir cinayet davasının temyiz sürecini yürüten avukat Stephen Aarons, mahkemeye sunacağı dilekçenin hazırlanmasında ChatGPT’den yardım aldı.

Ancak Aarons’ın, yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgileri kaynaklarından doğrulamadan resmi mahkeme evrakına taşıdığı belirlendi.

Mahkemenin incelemesinde dilekçede gerçekte bulunmayan tanık ifadelerinin yanı sıra gerçek tanıkların beyanları ve hukuki içtihatlarla ilgili çarpıtılmış bilgilerin de bulunduğu tespit edildi.

ChatGPT kullandığını kabul etti

Aarons, temyiz dilekçesini hazırlarken ChatGPT kullandığını mahkemede kabul etti.

Mahkeme kararında avukatın, yapay zekâ desteğiyle hazırlanan dilekçedeki olgusal iddiaları ve hukuki dayanakları imzalayıp teslim etmeden önce doğrulamadığını kabul ettiği belirtildi.

Böylece yapay zekânın ürettiği yanlış bilgiler, avukatın kontrolünden geçmeden resmi bir yargı belgesine girmiş oldu.

5 bin dolar ödeyecek

Mahkemeye saygısızlıktan suçlu bulunan Aarons'ın New Mexico Barosu Müşteri Koruma Fonu'na 5 bin dolar ödemesine karar verildi.

Davadaki sanığa başka bir avukat atanırken Aarons'ın da hakkındaki soruşturma sonuçlanıncaya kadar New Mexico Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde savunma yapması yasaklandı.

“Pişmanım”

Reuters'a konuşan Aarons, dava sürecini özetlemek amacıyla yapay zekâ kullandığını ancak sistemin gerçek olmayan bilgiler üretebileceğinin farkında olmadığını ifade etti.

Yaşananlardan pişman olduğunu belirten Aarons, olayın yapay zekâ teknolojisine güvenen diğer uzmanlar açısından da ders niteliği taşıdığını söyledi.

Yapay zekâ yazdıysa kontrol şart

Olay, üretken yapay zekâ sistemlerinin özellikle hukuk, sağlık ve finans gibi hata payının ciddi sonuçlara yol açabileceği alanlarda insan denetimi olmadan kullanılmasının oluşturabileceği riski bir kez daha gündeme getirdi.

ChatGPT gibi yapay zekâ sistemleri kimi zaman gerçekte bulunmayan bir bilgiyi, olayı veya kaynağı doğruymuş gibi sunabiliyor. Yapay zekâ literatüründe bu tür hatalar genellikle “halüsinasyon” olarak adlandırılıyor.

Dolayısıyla Aarons'ın başını derde sokan asıl mesele yalnızca ChatGPT kullanması değil, ChatGPT'nin ürettiği bilgileri doğrulamadan kendi imzasıyla mahkemeye sunması oldu.

"Yapay zeka e-ticarette artık bir araç değil, akıllı bir iş ortağı"
"Yapay zeka e-ticarette artık bir araç değil, akıllı bir iş ortağı"

Ekonomi

"Yapay zeka e-ticarette artık bir araç değil, akıllı bir iş ortağı"

Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya detayları anlattı: AYM'de yapay zeka dönemi
Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya detayları anlattı: AYM'de yapay zeka dönemi

Gündem

Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya detayları anlattı: AYM'de yapay zeka dönemi

KOSGEB desteğiyle Samsun’a yapay zeka merkezi geliyor
KOSGEB desteğiyle Samsun’a yapay zeka merkezi geliyor

Kobi

KOSGEB desteğiyle Samsun’a yapay zeka merkezi geliyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23