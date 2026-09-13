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Gündem İstanbul’da magazin dünyasını sarsan şok operasyon! Ünlü oyuncu Çağla Boz gözaltında!
Gündem

İstanbul’da magazin dünyasını sarsan şok operasyon! Ünlü oyuncu Çağla Boz gözaltında!

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İstanbul’da magazin dünyasını sarsan şok operasyon! Ünlü oyuncu Çağla Boz gözaltında!

İstanbul’da kamuoyunu ve sanat camiasını çalkalayan dev bir uyuşturucu operasyonuna imza atıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda, sosyete ve magazin dünyasından tanınan isimlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamı genişletildi.

Soruşturma dâhilinde aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Talimatın ardından düğmeye basan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri baskınla ekranların tanınan yüzlerinden oyuncu Çağla Boz’u gözaltına aldı.

Jandarmadan adrese operasyon! Zehir ağına büyük darbe!

Lüks hayatları ve ekranlardaki rolleriyle gündemden düşmeyen isimlerin de adının karıştığı uyuşturucu soruşturmasında Jandarma ekipleri titiz bir takip yürüttü. Hakkında gözaltı kararı verilen oyuncu Çağla Boz adrese düzenlenen baskınla yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin jandarmadaki sorgularının devam ettiği öğrenildi. Toplumun ahlaki yapısını ve gençliği hedef alan zehir ağlarına ve bu batağa bulaşan isimlere karşı adli makamların amansız mücadelesi kararlılıkla sürdürülüyor.

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Yorumlar

Ibrahim

Allah Teala’nın nizamına dönülmeden hiç bir şey düzelmeyecek tam tersine gelen gün geçeni aratacak. Ey Müslüman zaman imanı kurtarma zamanı kalabalığa karışma işini gör evine dön. Her Müslümanım diyenin peşine takılma araştır. Ehli sünnet dışı itikadda olanlar revaçta aman dikkat.
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