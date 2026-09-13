İstanbul’da magazin dünyasını sarsan şok operasyon! Ünlü oyuncu Çağla Boz gözaltında!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul’da kamuoyunu ve sanat camiasını çalkalayan dev bir uyuşturucu operasyonuna imza atıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda, sosyete ve magazin dünyasından tanınan isimlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamı genişletildi.
Soruşturma dâhilinde aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Talimatın ardından düğmeye basan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri baskınla ekranların tanınan yüzlerinden oyuncu Çağla Boz’u gözaltına aldı.
Jandarmadan adrese operasyon! Zehir ağına büyük darbe!
Lüks hayatları ve ekranlardaki rolleriyle gündemden düşmeyen isimlerin de adının karıştığı uyuşturucu soruşturmasında Jandarma ekipleri titiz bir takip yürüttü. Hakkında gözaltı kararı verilen oyuncu Çağla Boz adrese düzenlenen baskınla yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin jandarmadaki sorgularının devam ettiği öğrenildi. Toplumun ahlaki yapısını ve gençliği hedef alan zehir ağlarına ve bu batağa bulaşan isimlere karşı adli makamların amansız mücadelesi kararlılıkla sürdürülüyor.