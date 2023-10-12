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Aktüel Özel halk otobüsünde unutulan binlerce lirayı bulunca bakın ne yaptı!
Aktüel

Özel halk otobüsünde unutulan binlerce lirayı bulunca bakın ne yaptı!

Yeniakit Publisher
2023-10-12 17:23:00 -
Özel halk otobüsünde unutulan binlerce lirayı bulunca bakın ne yaptı!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüsünün şoförü, aracında unutulan yaklaşık 6 bin TL’yi sahibine ulaştırılması için polise teslim etti.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüsünün şoförü, takdir edilecek bir davranışa imza attı. Aracında unutulan yaklaşık 6 bin TL’yi sahibine ulaştırılması için polise teslim etti.


İnegöl ile Akhisar Mahallesi arasında yolcu taşıyan İNULAŞ A.Ş.’ye ait özel halk otobüsünün sürücüsü Mustafa Salcı, yolcular indikten sonra aracı kontrol ederken yaklaşık 6 bin lira buldu. Salcı, bulduğu paraları sahibine ulaştırılması için İnegöl Emniyet Müdürlüğü’ne teslim etti. Şoför Mustafa Salcı, "Parayı arkadaşlar buldu bana verdi. Sabah götürüp polise teslim ettim. Sahibini bulurlar inşallah. Benim parayla işim yok ki" dedi.

 
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