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(Özel Haber) Buse Naz Çakıroğlu: “2020 Tokyo Olimpiyatları’na giden ilk kadın boksör olmak istiyorum”

2019 Avrupa Oyunları’nda altın madalya alan Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, “2020 Tokyo Olimpiyatları’na giden ilk kadın boksör olmak istiyorum” dedi.

05 Temmuz 2019 Cuma 14:32
(Özel Haber) Buse Naz Çakıroğlu: “2020 Tokyo Olimpiyatları’na giden ilk kadın boksör olmak istiyorum”

2019 Avrupa Oyunları’nda altın madalya alan Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, “2020 Tokyo Olimpiyatları’na giden ilk kadın boksör olmak istiyorum” dedi.


Belarus’un Başkenti Minsk’te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları’nda Rus rakibi Svetlana Soluianova’yı mağlup ederek altın madalyaya uzanan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.



“Bu forma altında başarı kazanmak, marşımızı okutmak bizim için çok gurur verici”


Avrupa Oyunları sürecinde 1 yıl boyunca çok yoğun ve yorucu bir kamp dönemi geçirdiklerini dile getiren Çakıroğlu, “Mental olarak, fiziksel ve zihinsel hazırlanarak Avrupa Oyunları’na gittik. Orada her branşta seçilmiş iyi oyuncularla yarışıyoruz. O yüzden bizim için çok önemliydi bu turnuva. Çünkü olimpiyat yolunda çok büyük bir getirisi oldu bizim için. Tabii bu forma altında başarı kazanmak, marşımızı okutmak bizim için çok gurur verici bir şey, umarım daimi olur. Bütün takım arkadaşlarımı ve diğer branşlardaki arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çünkü oyunlarda da çok büyük birlik ve beraberlik sağladık. Bunun devam etmesini istiyorum. Destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Umarım bu gururu yaşatmaya hepimiz devam ederiz” şeklinde konuştu.



“2020 Tokyo Olimpiyatları’na giden ilk kadın boksör olmak istiyorum”


Oyunlardan döneli henüz 1 hafta olduğunu belirten milli sporcu, “Tekrar bir programa başlamak üzereyiz. Yani antrenman programına başlayacağız. Çünkü ağustos ayında Madrid’de Avrupa Şampiyonası var. Daha sonra şubat ayında Londra’da Avrupa Elemesi olacak. Bunun için şu an tekrar yoğun bir şekilde çalışmaya başlıyoruz. 2020 Tokyo Olimpiyatları bizim için çok önemli, oraya giden ilk kadın boksör olmak istiyorum. Takım halinde katılmak istiyoruz. Yapabilecek kapasitede sporcular var, bütün branşlarda aslında. 2023 Avrupa Oyunları’nı şu an çok düşünmüyoruz, 2020 Tokyo Olimpiyatları’na odaklıyız. Ama umarım o da olur. Sakatlık olmadığı sürece biz ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 14:32
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