Özel Güvenlik sınav sonuçları son dakika 81. ÖGG sonuçları sorgula

Özel güvenlik görevlisi olmak için 21 Nisan'da gerçekleştirilen 81. Özel Güvenlik Görevlisi sınavına giren adaylar ÖGG sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını son dakika olarak merak ediyor. 81. Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) bağlı Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı'nın Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sonuçları son dakika sorgulama ekranı.

Özel güvenlik sonuçları 2019. Özel Güvenlik Görevlisi 81. Temel Eğitim ve 57. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre, 21 Nisan'da yapılan sınavın sonuçları 10 Mayıs 2019 tarihinde açıklanacak. Özel güvenlik sonuçları son dakika haberleri. 21 Nisan'da gerçekleştirilen Özel Güvenlik sınavının soru ve cevapları henüz yayınlanmadı. Belirlenen takvime göre, 81. ÖGG sınav soru ve cevapları 24 Nisan 2019 tarihinde erişime açılacak.

Özel güvenlik sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel güvenlik sonuç öğrenme sayfası. Yazılı sınava itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracaklardır. Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan "Özel Güvenlik Personeli/Aday" uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirtikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini Özel Güvenlik Bilgi Sistemine yapacaktır. Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

Özel güvenlik sonuçları sınav sonuçları Özel Güvenlik Daire Başkanlığı sitesi üzerinden sorgula. Adaylar, sınav sonuçları ve yazılı sınav itiraz sonuçlarını Başkanlığın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan "Özel Güvenlik Personeli/Aday" uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir. Ayrıca Özel Güvenlik Daire Başkanlığının www.ozelguvenlik.pol.tr web sitesinden de ilan edilecektir.

Özel Güvenlik Daire Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile [email protected] adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu durum sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır.