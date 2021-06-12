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Eğitim Özel Güvenlik Görevlisi sınavı ne zaman?
Eğitim

Özel Güvenlik Görevlisi sınavı ne zaman?

Kamu kurum kuruluşlarında veya özel sektörde Özel Güvenlik Görevlisi olarak çalışmak isteyen kişilerin, Özel Güvenlik Görevlisi eğitim kursuna giderek sertifika sahibi olmaları gerekiyor. Sertifika sahibi için de sınava girmeleri gerekiyor. Peki, Özel Güvenlik Görevlisi sınavı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-06-12 19:56:00 -
Özel Güvenlik Görevlisi sınavı ne zaman?

Özel Güvenlik Görevlisi sınavı Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bir sınavdır. İki adet Özel Güvenlik sınavı bulunur. Bunlar Temel Eğitim ve Yenileme sınavlarıdır. Bu iki sınavda aynı oturumda yapılır. Peki, Temel Eğitim ve Yenileme Özel Güvenlik Görevlisi sınavları ne zaman? İşte merak edilen soruların cevabı…

Özel Güvenlik Görevlisi sınavı ne zaman?

Özel Güvenlik Görevlisi olmak isteyenler için Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi Sınavları yapılmaya devam ediyor. 2021 Yılı Özel Güvenlik 92. Temel Eğitim ve 68. Yenileme Sınavı 13 Haziran 2021 tarihinde yapılacak.

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