Özel güvenlik görevlisi sınavı ne zaman?
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Yıl içerisinde farklı tarihlerde ÖGG sınavı yapılıyor. ÖGG sınav tarihleri Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının internet sitesinden duyuruluyor. Peki, yılın son ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? İşte takvime göre 2020 ÖGG sınav tarihleri hakkında detaylar…
Yıl içerisinde 6 kez yapılan ÖGG sınavının sonuncusu için geri sayım başladı. Adaylar, 2020 yılının son ÖGG sınavına aralık ayında girecekler. Yayınlanan takvime göre, 16 Kasım’da ÖGG eğitiminin tamamlanmasının ardından adaylar sınava girecek.
Özel güvenlik görevlisi sınavı ne zaman yapılacak?
ÖGG'nin yıl içerisinde düzenleyeceği tüm sınavlar tarihle duyurulmuştu. Buna göre, Özel Güvenlik 91. Temel Eğitim ve 67.Yenileme Eğitimi Sınavı 13 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.
Adaylar, sınav sonuçlarına Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının internet sitesinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifre bilgilerini girerek ulaşabileceklerdir.
Ayrıca Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının internet sitesinden de ilan edilecektir.