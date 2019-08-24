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(Özel) Dursun Özbek’in haciz işlemi başlattığı Galatasaray Adası havadan görüntülendi

Galatasaray’da 2 yıl 8 ay başkanlık yapan Dursun Özbek’in 8 milyon lira alacağı için haczettirdiği, yaklaşık 2 sene önce imara aykırı yapılaşma nedeniyle kaçak yapıları yıkılarak kaderine terk edilen Galatasaray Adası’nın son durumu havadan görüntülendi.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 09:31
(Özel) Dursun Özbek’in haciz işlemi başlattığı Galatasaray Adası havadan görüntülendi

Galatasaray’da 2 yıl 8 ay başkanlık yapan Dursun Özbek’in 8 milyon lira alacağı için haczettirdiği, yaklaşık 2 sene önce imara aykırı yapılaşma nedeniyle kaçak yapıları yıkılarak kaderine terk edilen Galatasaray Adası’nın son durumu havadan görüntülendi.


Galatasaray’da 23 Mayıs 2015 ile 20 Ocak 2018 arasında 2 yıl 8 ay başkanlık yapan Dursun Özbek, geçtiğimiz hafta kulüpten alacakları için haciz işlemi başlamıştı. Özbek’in avukatı Salih Çelen de icra takibi başlattığı 8 milyon liralık alacağı hacze çevirmiş, kulübün bazı tapulu gayrimenkullerine, ortağı olduğu şirketlerdeki hisselerine, basketbol ve voleybol federasyonlarından alacağı paralara ve emlak konut gelirlerine haciz konulmuştu. Haciz konulan yerlerden birinin de yaklaşık 2 yıl önce imara aykırı yapılaşma nedeniyle kaçak yapıların yıkıldığı Galatasaray Adası olduğu ortaya çıkmıştı. Haciz olayının ortaya çıkmasının ardından çok sayıda tepki alan Dursun Özbek’in aynı hafta camianın ileri gelenlerini arayarak, “Mecbur kaldığım için bu girişimde bulundum. Haciz işlemlerini durdurmaya hazırım. Ben bu kulübün başkanlığını yaptım ve asla Galatasaray’a zarar vermek istemem. Ancak kulüpten verilen sözlerin tutulmadığı da bir gerçek” ifadelerini kullandığı iddia edilmişti.



Galatasay Adası kaderine terk edildi


Kuruçeşme açıklarındaki atıl halde duran Galatasaray Adası’nın son durumu ise havadan görüntülendi. Boğazda kötü bir görüntüyü oluşumunu engellemek amacıyla adanın yan kısımları kapatıldığı görüldü. Üzerindekilerin tamamen yıkıldıktan sonra sökülerek adeta bir enkaza dönüştürüldüğü adaya ne olacağı konusu belirsizliğini koruyor. Geçtiğimiz aylarca işçiler tarafından söküm çalışmaları başlatılan ada, İstanbul Boğazı’ndaki tek ada olma özelliğini taşıyor.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 09:31
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