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Özel çocuklardan özel yemekler

Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu etkinlikleri kapsamında düzenlenen Down Sendromlu Çocuklar Yemek Yarışması güzel görüntülere sahne oldu.

09 Eylül 2019 Pazartesi 15:14
Özel çocuklardan özel yemekler

Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu etkinlikleri kapsamında düzenlenen Down Sendromlu Çocuklar Yemek Yarışması güzel görüntülere sahne oldu.


Türkiye Aşçılar Federasyonu’na bağlı Eskişehir Aşçılar Derneği işbirliğinde gerçekleşen yarışmada, 8 down sendromlu çocuğun yanı sıra 8 aşçı etkinliğe katıldı. Tepebaşı Belediye Meclis üyelerinin de bulunduğu yarışmada çocuklar, aşçılara yamaklık yaparak hünerlerini sergiledi. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da mutfak tezgahlarını tek tek ziyaret ederek yarışmacılardan yaptıkları levrek carpaccio, istiridye soslu tavuk, tavada çoban kavurma gibi yemekler hakkında bilgi aldı. Burada bir değerlendirmede bulunan Başkan Ataç, “Bizim gençlerimiz yemek konusunda çok yetenekli. Gökkuşağı Kafe’de uzun süredir olağanüstü bir hizmet veriyorlar. Çabaları ile başarıları ile inanın herkese örnek oluyorlar. Her yıl olduğu gibi bu mutluluğu burada yeniden yaşıyoruz. Hepsinin emeklerine sağlık, yaptıkları güzel yemekler için ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Etkinliğimizin adı yarışma da olsa, onların hepsi bizim için birinci” şeklinde konuştu.


Çocuklar ve aileleri de Başkan Ataç’a düzenlenen etkinlikten ötürü teşekkürlerini iletti. Tüm yarışmacıların birinci ilan edildiği etkinlik, katılımcılara belge ve madalya takdim edilmesi ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 15:14
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