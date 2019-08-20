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(Özel) Bozulan aracını iten adamın ayağını, minibüsün ezdiği an kamerada

Esenyurt’ta cadde üzerinde bozulan hafif ticari aracını iten adamın ayağını minibüs ezdi.

20 Ağustos 2019 Salı 10:49
(Özel) Bozulan aracını iten adamın ayağını, minibüsün ezdiği an kamerada

Esenyurt’ta cadde üzerinde bozulan hafif ticari aracını iten adamın ayağını minibüs ezdi. Motosikletlinin kask kamerasına yansıyan olayda, ayağı ezilen adam bir anlık şaşkınlık yaşadı.


Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde bir sürücü hafif ticari aracıyla seyrettiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle aracı bozuldu. Bunun üzerine aracını iterek yol kenarına çekmek istedi. O esnada seyreden minibüs adamın ayağını ezdi. Ayağını lastiğin altına girdiğini fark eden adam bağırarak tepki gösterdi. Bunun üzerine minibüs sürücüsü geri manevra yaparak yoluna devam etti. Adamın şaşkınlık yaşadığı o anlar motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 10:49
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