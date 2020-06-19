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Aktüel

(ÖZEL) Araçların kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Başakşehir’de yağışlı havanın etkisine kayganlaşan yolda iki araç kafa kafaya çarpıştı.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 09:28:59 -
(ÖZEL) Araçların kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Başakşehir’de yağışlı havanın etkisine kayganlaşan yolda iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki kişi yaralandı.


Kaza, akşam saatlerinde Başakşehir 4. etap yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde hafif şekilde yağan yağmurun etkisiyle yol kayganlaştı. Geliş gidiş yönünde seyir halindeki bir hafif ticari araç ile bir kamyonet karşı karşıya geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan iki kişi yaralandı. Olay yerine çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan iki kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Ambulansla hastaneye kaldırdı.


Kaza sonrası kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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