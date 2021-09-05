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Yaşam Özel araçla seyahat edenlerden PCR testi istenecek mi?
Yaşam

Özel araçla seyahat edenlerden PCR testi istenecek mi?

Şehir dışına kendi arabasıyla çıkana PCR testi zorunlu mu? Koronavirüs salgınında 6 Eylül Pazartesi günü yeni bir dönem başlıyor. Bazı alanlara girişte aşı olmayan kişilere PCR testi zorunluluğu getirildi. Toplu taşımayla şehir dışına çıkacak olanlara PCR zorunluluğu getirildi. Kendi araçlarıyla şehir dışına çıkacak olanlar ise PCR testi zorunluluğunun kendileri için de geçerli olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, özel araçla şehir dışına çıkan PCR testi yaptırmak zorunda mı?

Yeniakit Publisher
2021-09-05 20:12:00 -
Özel araçla seyahat edenlerden PCR testi istenecek mi?

6 Eylül Pazartesi gününden itibaren okul çalışanları ve öğretmenler aşı olmamaları durumda haftada iki kez PCR testi vermek zorunda. Konser, sinema ve tiyatroya gidecek olan aşısız kişilerin de PCR negatif testi sunmaları gerekiyor. Ayrıca uçak ya da otobüsle şehir dışına çıkacak olan aşısızlar da PCR testi vermek zorunda. Peki, özel araçla şehir dışına çıkan PCR yaptıracak mı?

Özel araçla seyahat edenlerden PCR testi istenecek mi?

6 Eylül'den itibaren PCR zorunluluğu toplu ulaşımla şehir dışına çıkacak olanlardan istenecek. Özel araçla şehir dışına çıkacak olanlardan ise PCR negatif sonucu istenmiyor.

6 Eylül'den itibaren aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için negatif sonuçlu PCR testi bulunacak.

Seyahat firmalarınca araca kabul aşamasında HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Kovid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak.

Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine izin verilmeyecek.

Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Eylül Pazartesi İETT otobüsleri ücretsiz mi?
Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Eylül Pazartesi İETT otobüsleri ücretsiz mi?

Yaşam

Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Eylül Pazartesi İETT otobüsleri ücretsiz mi?

                                                                                                                                                    

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