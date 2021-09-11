Özdil’den Diyanet’e ve başkanına karalama kampanyası!

YENİ AKİT / ANKARA

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil’in Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın dijital dünya ile ilgili konuşmasını saygı sınırlarını aşarak eleştirmesini, iyi niyetten uzak, Diyaneti ve başkanını karalama kampanyasının bir sonucu olduğunu söyledi.

Bilgi ve teknoloji çağında yaşadığımızı hatırlatan Güldemir, “Çocuklarımız, gençlerimiz dijital dünyanın içine doğdu ve onlarla büyüyorlar. Dolayısıyla onları dijital dünyadan uzak tutma gibi bir durum zaten söz konusu değil. Bütün eğitimciler, çocuk gelişimciler, hatta anne babalar tarafından bilinmektedir ki bu dijital dünyanın yararları kadar da çocuklarımıza gençlerimize zararları vardır. Dijital içeriklere çok fazla maruz kalan çocuklarımızı ve gençlerimizi korumak tabi ki hepimizin görevidir. Dünyada her şey kurallarla hukuk çerçevesinde işlerken dijital dünyanın hiçbir kural ve etik tanımadan ilerlemesi zaten mümkün değildir. Bütün bu gerçekler ortadayken Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali Erbaş’ın gençlerimizi ve çocuklarımızı dijital dünyanın zararlarından korumak için yaptığı açıklamayı bağlamından ve iyi niyetten uzak bir şekilde köşe yazısında eleştiri konusu yapmak karalama kampanyasının ta kendisidir” ifadelerine yer verdi.

Güldemir açıklamasına şöyle devam etti:

"Diyanet İşleri Başkanlığı ülkemize ve ümmet coğrafyasına hizmet eden, mazlumların çaresizlerin imdadına yetişen, iman ve hakikat ölçülerini her alanda ve herkese hatırlatmaya çalışan güzide bir devlet kurumumuzdur. Bu güzide kurumumuza ve onun başkanına karşı saldırı dilini kullananları, iyi niyetten yoksun, ön yargılı insanlar olarak niteliyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı’nı itibarsızlaştırmayı bir yöntem olarak kullanmak hiçbir akıl ve vicdan tarafından kabul edilemez. Diyanet İşleri Başkanının üzerinden kurumumuzu hedef aldıklarının farkındayız. Bizler bu davanın sahipleriyiz. Diyanet İşleri Başkanlığımızın dünyada ve Türkiye’de sergilediği misyon ve sorumluluğun bazı odakları rahatsız ettiğini iyi biliyoruz. Müslüman dünyasının adeta ümidi durumuna gelmiş olan başkanlığımızın çalışmalarını sekteye uğratmak, itibarsızlaştırmaya kalkmak dünden bu güne alışıla gelmiş bir saldırı sistemi haline getirilmiştir. Kaldı ki Diyanet İşleri Başkanı Sayın Erbaş’ın üzerinde durduğu konular zaten yerli ve yabancı bir çok eğitimci, psikolog ve bizzat bilişim sektörü uzmanlarınca da gündeme getirilen konulardır. Gençlerimizin, çocuklarımızın geleceği ile ilgili bir takım zararlı uygulamaların yanlışlığını dile getirmek maalesef bazı çevreleri rahatsız ediyor. Yılmaz Özdil köşe yazısında yaptığı eleştiride Diyanet İşleri Başkanı Sayın Erbaş’ın uzmanlık alanı olmayan bir alanda buluşlara yeni icatlara imza atmasını bekleyerek aslında kendisi konuyu bağlamının dışında eleştirdiğini açıkça göstermiştir. Aslında bu eleştiriler Diyanetimize yönelik itibarsızlaştırma ve yıpratma kampanyalarıdır. Kesinlikle bilinmelidir ki Diyanetimiz de onun başkanı da sahipsiz değildir. Diyanet-Sen olarak Diyanet İşleri Başkanımızın da kurumumuzun da yanındayız."