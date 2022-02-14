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Spor Özdemir'den yayın ihalesi açıklaması
Spor

Özdemir'den yayın ihalesi açıklaması

TFF Başkanı Nihat Özdemir, yeni sezon yayın ihalesine dair açıklama yaptı. Aynı zamanla Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu da konuya dair değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-14 14:38:00 - 2022-02-14 14:39:06
Özdemir'den yayın ihalesi açıklaması

Süper Lig ve 1. Lig yayın ihalesinde teklif süresi sona erdi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu konuyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Özdemir, "Bu ihalenin en iyi teklifle bir an önce sonuçlanması ve Türk futbolu için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ahmet Ağaoğlu ise açıklamasında, "Naklen yayın ihalesinin kulüplerimizi mutlu edecek bir rakamla sonuçlanması en büyük arzumuz. Finansal problemlerimiz çözüm bulmazsa Türk futbolunun arzu edilen noktaya gelmesi hayalcilikten öteye geçmez. Bu ihalenin kulüplerimizin finansal sorunlarına çare olacağını ümit ederek Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Ağaoğlu, "Kulüpler Birliği olarak öyle umut ediyoruz ki ihale sürecinden ortaya çıkacak netice, gelirlerinin yüzde 80'ini yayın gelirlerinden bağlı olan kulüplerimizin finansal problemlerine çözüm olacak" diye konuştu.

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