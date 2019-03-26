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Özdemir, Kuşlubahçe’de ’Seni başkan yapacağız’ sloganlarıyla karşılandı

Millet İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı ve Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ile birlikte Kuşlubahçe Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

26 Mart 2019 Salı 11:45
Özdemir, Kuşlubahçe’de ’Seni başkan yapacağız’ sloganlarıyla karşılandı

Millet İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı ve Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ile birlikte Kuşlubahçe Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Kuşlubahçeliler Şehzadeler Belediye Başkan adayı Özdemir’i ’Seni başkan yapacağız’ tezahüratlarıyla karşıladı.


Kuşlubahçe Mahallesi, Millet İttifakının büyükşehir ve Şehzadeler belediye başkan adaylarını ağırladı. Millet İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı ve Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ile birlikte Kuşlubahçe Mahallesini ziyaret etti.


Mahalle girişinde konvoylar, konfetiler eşliğinde karşılanan Millet İttifakının adayları önce esnaf ziyaretinde bulundu, ardından da kahvehanede mahalle sakinlerine hitap etti.



"Mutfakta yangın var"


CHP Grup Başkan vekili Özgür Özel yerel seçimler öncesi memlekette ekonominin battığını öne sürerek, “Bugün mutfakta yangın var. Ülkede yangın var. Bunların kulağını çekmek için önümüzde de bir fırsat var. 31 Mart’ta Millet İttifakının adayları projeleriyle, hizmet aşklarıyla sizin karşınızda olacak. Onlara güvenin ve desteğinizi esirgemeyin” diye konuştu.


Millet İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı da Şehzadeler’de el ele vererek Kuşlubahçe’nin kanayan yarası İmar sorununu çözeceklerini ifade etti. Şıktaşlı, “Kuşlubahçe hizmetin en alasını hak ediyor. İnşallah 31 Mart sonrasında İsa Özdemir Başkanımızla el ele vererek sizi tüm dertlerinizden kurtaracağız” dedi.



Mahalleye geçit yapılacak


Konuşmasının başında sözleri sürekli, ’Başkan Özdemir’ tezahüratlarıyla kesilen İsa Özdemir Kuşlubahçe’ye vatandaşın kararına göre üst ya da alt geçit yapacaklarını müjdeledi. Özdemir, “Biz vatandaşa rağmen asla hiçbir şey yapmayacağız. Kuşlubahçeyi asla ötelemeyeceğiz. Hizmet etmek için talip olduğumuz bu görevde bizlere destek olun. Şehzadeler ilimizin en gözde ilçesi olacak” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 11:45
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