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Medya Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasında yeni olay! Feyza Aktan itiraf etti
Medya

Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasında yeni olay! Feyza Aktan itiraf etti

Kokuşmuş magazin mahallesinde bir olay daha patlak verdi. Özcan Deniz, Feyza Aktan arasında yeni bir olay yaşandı. Feyza Aktan Özcan Deniz’e vurduğunu resmen itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 15:40:00 -
Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasında yeni olay! Feyza Aktan itiraf etti

Şiddet, ihanet, gayrimeşru ilişki, taciz gibi rezillik dolu hayatların yaşandığı magazin camiasında Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında yaşanan şiddet olayı tekrar gündeme geldi. Çocuğunu görmek için eski eşinin evine giden Özcan Deniz, Feyza Aktan arasında yeni bir olay yaşandı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; 15 Eylül günü yaşanan olayda, oğlu Kuzey Deniz'in okulundan gelen telefonla okula gitmediğini öğrenen Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan'ın evine gitti. Oğlunun okula gitmediğini ve hala pijamalarla olduğunu öğrendi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. İddialara göre tartışma esnasında Deniz babasına gitmek isteyince Feyza Aktan öfke patlaması yaşadı. Özcan Deniz'e tokat attı.

Polis merkezine giderek şikayetçi olan Özcan Deniz, Feyza Aktan ile tartıştıklarını ve kendisini darp ettiğini söyledi. İfadesine başvurulan Feyza Aktan, Özcan Deniz'in evine gelerek çocuğu neden okula götürmediğini sorduğunu, kendisinin de "Bugün senin görüş günün sana sabah mesaj attım neden cevap vermedin? Okula bugün senin götürmen gerekiyor" diyerek durumu anlattı. Aktan, kendisi ve oğlunu korumak için Deniz'e tokat attığını itiraf etti ve ablası Eda Aktan'ın duruma şahit olduğunu anlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Yorumlar

yucel

Ne büyük haber bee.. nefesimiz kesildi tüm dünya ibretle izliyor.
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