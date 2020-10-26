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Aktüel Özbekistan'ın dış ticareti 9 ayda 27,5 milyar dolar oldu
Aktüel

Özbekistan'ın dış ticareti 9 ayda 27,5 milyar dolar oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-26 10:29:27 -
Özbekistan'ın dış ticareti 9 ayda 27,5 milyar dolar oldu

TAŞKENT (AA) - Özbekistan'ın dış ticaret hacmi, bu yılın ocak-eylül döneminde 27 milyar 490,1 milyon dolar oldu.

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, yılın 9 ayında 160'tan fazla ülke ile ticaret yapan Özbekistan'ın dış ticaret hacmi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12 azalarak 27 milyar 490,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-eylül döneminde ülkenin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 düşüşle 12 milyar 471,3 milyon dolar, ithalatı da yüzde 16,5 azalışla 15 milyar 18,9 milyon dolar oldu. Bu dönemde ülkenin dış ticaret açığı ise 2 milyar 547,6 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Özbekistan'ın bu dönemde en fazla dış ticaret yaptığı ülkeler arasında 4 milyar 610 milyon dolarla Çin ilk sırada yer alırken, Çin'i, 4 milyar 57 milyon dolarla Rusya, 2 milyar 14 milyon dolarla Kazakistan, 1 milyar 599 milyon dolarla Güney Kore ve 1 milyar 434,1 milyon dolarla Türkiye izledi.

Yılın 9 ayında Özbekistan'ın Türkiye ile dış ticaret hacmi 1 milyar 434,1 milyon dolar oldu. Özbekistan'ın Türkiye ile ihracat hacmi yüzde 25,8 azalışla 650,9 milyon dolar, ithalat hacmi ise yüzde 18,6 düşüşle 783,2 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye, ülkenin ihracatında yüzde 5,2 pay ile Çin ve Rusya'nın ardından 3. sırada yer alırken, ithalatında 5. sıradaki yerini korudu.

Yılın 9 ayında Özbekistan'ın ihracatında altın, hizmetler, sanayi ve tekstil ürünleri, enerji ve petrol ürünleri, meyve, gıda ve kimyasal ürünler, ithalatında ise makine, teçhizat, kimyasal, metal ve gıda ürünleri ilk sıralarda yer aldı.

Özbekistan'ın dış ticaret hacmi, geçen yıl 2018'e göre yüzde 26,2 artarak 42,2 milyar dolar olarak gerçekleşirken, söz konusu dönemde ihracat yüzde 15 artışla 17,9 milyar dolar, ithalat da yüzde 25 yükselişle 24,3 milyar dolar olmuştu.

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