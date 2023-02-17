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Dünya Özbekistan'dan Türkiye'ye destek ziyareti!
Dünya

Özbekistan'dan Türkiye'ye destek ziyareti!

Özbekistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Vekili Bahtiyor Saidov, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında destek amacıyla 18 Şubat tarihinde Türkiye’yi ziyaret edecek.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 23:47:00 - 2023-02-17 23:51:52
Özbekistan'dan Türkiye'ye destek ziyareti!

Özbekistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Vekili Bahtiyor Saidov, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla 18 Şubat tarihinde Türkiye’yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Özbekistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Vekili Bahtiyor Saidov, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla 18 Şubat tarihinde Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirecek.

Bakan Çavuşoğlu ile görüşecek

Bakan Vekili Saidov’un Bakan Çavuşoğlu ile Gaziantep’te görüşmesi, sonrasında Özbek arama ve kurtarma ekibinin ve sahra hastanesinin çalışmalarını sürdürdüğü Hatay’ı ziyaret etmesi öngörülüyor.

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