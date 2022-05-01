Özbekistan'dan Taliban'ı kızdıracak açıklama

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Afganistan Özel Temsilcisi İsmetullah Irgaşev, Amerika'nın Sesi'ne verdiği röportajda konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Irgaşev, hava araçlarının ABD'ye ait olduğunu ve Afganistan İslam Emirliği yönetimine geri verilmeyeceğini dile getirdi.

ABD'li askeri yetkililer de, hava araçlarının Afganistan'a geri verilmeyeceğini doğruladı.

Afganistan'da Taliban'ın iktidarı geri aldığı dönemde bazı pilotlar, askeri hava araçlarını Özbekistan ve Tacikistan gibi ülkelere kaçırmıştı.

Halihazırda Özbekistan'da 46, Tacikistan'da ise 18 hava aracı bulunduğu belirtiliyor. Bunlar arasında Mi-17 ve UH-60 Kara Şahin helikopterleri ile PC-12, C-208, AC-208 ve A-29 model savaş uçakları bulunuyor.

Afganistan İslam Emirliği yönetimi, sınır komşularına kaçırılan askeri hava araçlarının kendilerine geri verilmesine yönelik talebini Ocak ayında yinelemişti.

Başkent Kabil'de Afganistan Hava Kuvvetleri'nin bir törenine katılan Savunma Bakanı Molla Muhammed Yakup, burada açıklamalarda bulunmuştu.

Taliban'ın kurucusu Molla Muhammed Ömer'in oğlu olan Molla Yakup, kaçırılan hava araçlarının başka ülkelerce kullanılmasına veya bunlara el konulmasına izin vermeyeceklerini söylemişti:

"Özbekistan ve Tacikistan'ı sabrımızı sınamamaya ve bizi bu hava araçlarını geri almak için misilleme adımları atmaya zorlamamaya çağırıyorum."

Kaynak: Mepa News