Özbekistan’da Sardoba Barajı'ndaki taşkında ölenlerin sayısı 4'e ulaştı

TAŞKENT (AA) - Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Sardoba Barajı duvarının kısmen çökmesi sonucunda meydana gelen taşkında 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Mirziyoyev, hükümet üyelerinin katıldığı toplantıda, "Bu taşkın, bize acı bir ders oldu. Artık uluslararası eksperlerin katılımıyla tüm barajları derin ekspertizden geçireceğiz." dedi.

Taşkının ardından bölgeden tahliye edilen 90 bin kişiden 53 bininin onarım çalışmalarının ardından evlerine geri döndüğünü aktaran Mirziyoyev, taşkında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişiden ise henüz haber alınamadığını ifade etti.

Mirziyoyev, taşkının komşu Kazakistan'a da zarar vermesinin kendisini çok üzdüğünü belirterek, felaket akıbetlerinin giderilmesi konusunda Kazak kardeşlerine gereken yardımı yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

- Mahsur kalan 2 kişi helikopterle kurtarıldı

Acil Durumlar Bakanlığı taşkında 17 okul, 8 kreş, 7 sağlık ocağı ve 3 mescit binaları ile 13 köprü, 7 mezarlık, 52 kilometre kara yolu ve bir pazar yerinin hasar gördüğünü bildirdi.

Bakanlık, taşkın bölgesinde mahsur kalan 2 kişinin helikopterle kurtarıldığını kaydetti.

Daha önce Özbek makamları, taşkında kurtarma çalışmaları yaparken suya kapılan 2 askerden birinin ölü bulunduğunu, diğerini arama çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirmişti.

1 Mayıs'ta şiddetli yağışların etkisiyle Sirderya ilindeki Sardoba Barajı duvarının kısmen çökmesi sonucu bölgedeki tarım arazileri ve yüzlerce ev su altında kalmış, çok sayıda kişi bölgeden tahliye edilmişti.

