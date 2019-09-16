Özbekistan'a uçuşların ucuzlaması bekleniyor

ANKARA (AA) - Özbekistan Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Şuhrat Yiğitaliev, Özbekistan'da turizmi geliştirmeye yönelik çıkarılan yeni kararnamesiyle uçak biletlerinin ucuzlamasının beklendiğini ve Özbekistan turizminde yeni atılımlar yapılacağını söyledi.

Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde "Ziyaret Turizminin Charter Uçuşlarla Yapılması" başlıklı toplantıda Türkiye'de ve Özbekistan'da faaliyet gösteren turizm şirketleri bir araya geldi.

Toplantının açılışında konuşan Yiğitaliev, turizmin hem Türkiye hem de Özbekistan için en önemli sektörlerden olduğunun altını çizerek, iki ülke arasındaki turizmin halkların dostluğunu pekiştireceğini ifade etti.

Türkiye'den özellikle Özbekistan'daki türbeler gibi ziyaretçi çeken yerler nedeniyle inanç turizmine yoğun ilgi olduğunu aktaran Yiğitaliev, turizm şirketlerinin iş birliğiyle bu ilginin daha da artacağını dile getirdi.

Yiğitaliev, AA muhabirine yaptığı açıklamada ise "Özbekistan'da yaklaşık 1 ay önce havacılıkla ilgili yeni bir kararname yayınlandı. Bu kararname ile uçak biletleri yarı yarıya ucuzlayacak. Özbekistan turizminde yeni atılımlar gerçekleşecek." dedi.

Özbekistan'ın turizm şirketlerinden bir yetkili ise yeni kararnamenin Buhara ve Semerkand gibi Özbekistan'ın başlıca turizm kentlerindeki hava limanlarına yabancı şirketlerin girişini kolaylaştırdığını, bu kararın maliyetleri düşürerek turizme büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Diyanet İşleri Umre Hizmetleri Daire Başkanı Yaşar Çapçı da "Her ne kadar ismimiz Özbekistan ve Türkiye olsa da biz hem Müslüman olarak hem Türk olarak çok büyük ortak değerlere sahibiz." diye konuştu.

Çapçı, iki ülkenin Cumhurbaşkanlarının inisiyatif alarak ortak değerlerin yeniden canlanması için turizm sektörüyle ilgili aldıkları kararların takdire şayan olduğunu belirtti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, 14 Ağustos'ta ülkede turizm sektörünün daha da geliştirilmesine yönelik tedbirlere ilişkin kararnameyi imzalamıştı. Kararnameyle ülkedeki 4 havalimanında "açık gökyüzü" uygulamasının başlatılması ve ülkeye charter uçuşlar düzenleyecek şirketlerin maliyetinin bir kısmının karşılanması kararlaştırılmıştı.

1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girmesi beklenen kararnameyle Buhara, Tirmiz, Karşı ve Nukus havalimanlarında diğer ülkelerden gelecek ve başka ülkelere gidecek yolcuları, posta ve kargoları alma, boşaltma hakkı tanıyan "açık gökyüzü" uygulaması başlayacak.

Orta Asya'nın turistik ülkelerinden Özbekistan özellikle türbe, medrese, cami gibi tarihi yapılarıyla ön plana çıkıyor.