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Özbekistan ile hedef 5 milyar dolarlık ticaret

Türkiye-Özbekistan İş Forumu'nda konuşan Özbekistan Başbakan Yardımcısı Elyor Ganiyev, "2018’de ticaret hacmimiz yüzde 40 artışla 2,2 milyar dolara ulaşmıştır. Bu tatmin edici değil, potansiyelimiz çok daha yüksek. Bu rakamı 5 milyar dolara ulaştırmak konusunda acil tedbirler alınması gerektiğine inanıyorum." açıklamasında bulundu.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:39
Özbekistan ile hedef 5 milyar dolarlık ticaret

Türkiye-Özbekistan İş Forumu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Elyor Ganiyev, DEİK Başkanı Nail Olpak, Özbekistan-Türkiye İş Konseyi ve Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adham İkramov ile Türkiye-Özbekistan İş Konseyi Başkanı İzzet Ekmekçibaşı’nın katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi.

Özbekistan Başbakan Yardımcısı Elyor Ganiyev, ikili ticaret hacminin kısa sürede hızla geliştiğine işaret ederek, “Karşılıklı saygı ve güvene dayalı ilişkilerimizin halklarımızın menfaati yolunda güçlenerek devam edeceğine inanıyorum. 2018’de ticaret hacmimiz yüzde 40 artışla 2,2 milyar dolara ulaşmıştır. Bu tatmin edici değil, potansiyelimiz çok daha yüksek. Bu rakamı 5 milyar dolara ulaştırmak konusunda acil tedbirler alınması gerektiğine inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye-Özbekistan İş Konseyi Başkanı Ekmekçibaşı da iki ülke arasında sanayi başta olmak üzere inşaat, tekstil gibi çeşitli alanlarda iş birliği yapıldığına dikkati çekerek, “Farklı sektörlerdeki gücümüzü keşfederek, özellikle Avrasya coğrafyasına Türk-Özbek kardeşliğini taşımak istiyoruz. Bu coğrafyada Türk-Özbek iş birliğinin marka olmasını istiyoruz” diye konuştu.

İş Forumu kapsamında DEİK ile Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası arasında iş birliği anlaşması imzalanırken, Gebze OSB ile Özbekistan Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Devlet Demir Yolları ile Özbekistan Demir Yolları arasında yeni iş birliği anlaşmaları imzalandı.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:39
  1. Ankara
  2. Türkiye-Özbekistan İş Forumu
  3. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)
  4. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  5. Özbekistan Başbakan Yardımcısı Elyor Ganiyev
  6. DEİK Başkanı Nail Olpak
  7. Özbekistan-Türkiye İş Konseyi ve Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adham İkramov
  8. Türkiye-Özbekistan İş Konseyi Başkanı İzzet Ekmekçibaşı
  9. Türkiye-Özbekistan İş Konseyi Başkanı Ekmekçibaşı
  10. DEİK
  11. Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası
  12. Gebze OSB
  13. Özbekistan Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanlığı
  14. Türkiye Devlet Demir Yolları
  15. Özbekistan Demir Yolları
  16. İş Forumu

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