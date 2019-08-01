Özbekistan Cumhurbaşkanından Belarus’a ziyaret Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun daveti üzerine iki günlük resmi ziyareti kapsamında dün Belarus’un başkenti Minsk’e geldi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun daveti üzerine iki günlük resmi ziyareti kapsamında dün Belarus’un başkenti Minsk’e geldi.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve beraberindeki heyeti, Minsk havaalanında Belarus Başbakanı Sergey Rumas, Dışişleri Bakanı Vladimir Makey ve diğer yetkililer karşıladı. Mirziyoyev, Belarus Cumhurbaşkanlığı köşkünde Lukaşenko ile görüştü. Bugün ziyaretin resmi programları gerçekleşecek. Görüşmelerde makine sanayi, hafif sanayi, ilaç sanayi, ulaşım ve enformasyon teknolojileri alanlarında işbirliği olanakları gündeme getirilecek. Bölgelerarası işbirliğini geliştirme ayrıca masaya yatırılacak.

İki ülke cumhurbaşkanlarının Minsk’te açılan Özbekistan milli ürünleri fuarını gezmeleri de bekleniyor.

Öte yandan Mirziyoyev, Belarus Yüksek Teknoloji Parkı’nı da ziyaret edecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.