Yoğurtlu-Karnabahar haşlama tarifi: Haşlanmış karnabahar suyu şifa dağıtıyor! Karnabahar faydaları nelerdir?

Karnabaharın Faydaları Nelerdir?

Beşamel soslusu, köftesi, kızartması, turşusu ve daha nice türlerinin yapılabildiği hiç kuşkusuz karnabahar yemeğidir. Peki karnabahar yemeği nasıl yapılır? Nasıl pişirilir? Hem kıymalı hem de kıymasız olarak karnabahar yemeğinin malzemeleri, tarifi, kalorisi, pişirme süreleri ve yapılışını haberimizde bulabilirsiniz. Turpgiller familyasının en çok tüketilen sebzelerden biri olan karnabahar, yemek çeşidi en çok olan besinlerden bir tanesi. Sizlere bu haberimizde hem kıymalı hem de kıymasız karnabahar yemeğinin tarifini hazırladık.

B vitamini açısından zengin olan karnabahar suyu, sinir sisteminin gelişimine de katkı sağlıyor.

KARNABAHAR FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR!

Yemeği yapılan, kızartılan ve fırında kaşar ile birlikte pişirilen karnabahar faydaları saymakla bitmiyor. Sağlık açısından birçok faydası bulunan bu şifalı sebze, kış aylarında birçok şekilde değerlendirilir. Brokoli ile benzerliği ile meşhur bir sebzedir. İşte karnabaharın faydalarından birkaçı şöyledir:

*Karnabahar ortalama 25 kaloridir.

*Vücudun vitamin ihtiyacının bir bölümünü karşılar. A, B1, B2, C ve E vitaminlerini içerir.

*Kalsiyum, potasyum, fosfor, magnezyum açısından zengin bir sebzedir. Ayrıca içeriğinde sülfür, silisyum, klor ve demir de bulundurur.

*Sağlıklı, dengeli ve düzenli bir beslenme için uygundur. Sağlıklı yaşamak isteyenlerin tercihidir. Özellikle buharda pişirilmesi ve suda haşlanması ile diyet yapan kişilerin yada hastaların tercih ettiği bir sebzedir.

*İdrar söktürücüdür.

*Mide rahatsızlıklarına karşı da koruyucu etkisi vardır. Mide hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.

*Vücudu toksin maddelerden arındırması da karnabahar faydaları arasındadır.

*Özellikle karaciğeri toksinlerden temizler, karaciğer için çok faydalıdır.

*Şeker hastalığı olan kişilerin de rahatlıkla tüketebileceği ve fayda bulabileceği bir sebzedir.

*İyi bir folik asit kaynağıdır, günlük folik asit ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılamaya yardım eder.

*Kalp için de oldukça faydalı bir sebze türüdür. Kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar.

*Obezite riskini azaltır.

KABIZLIK SORUNU MU YAŞIYORSUNUZ?

Yüksek oranda su ve lif içermesi sebebiyle sindirimi oldukça kolaydır. Sindirim sistemini düzenler ve rahatlatır. Hazımsızlığı önler, kabızlık giderici özelliği vardır. Kabızlığı gidermesiyle kolon kanseri riskini de azaltmış olur. İçeriğindeki lif sebebiyle vücuttaki toksinlerin safra ve dışkı yoluyla atılmasına yardım eder. Bu durumda karındaki şişkinlik azalır.

KARNABAHAR İLE BEYNİNİZİ KORUYUN!

Beyin için oldukça faydalı bir bitkidir. Beynin gelişimini olumlu yönde etkileyen B vitaminini içerir. Beynin işlevini arttırmasının yanında öğrenmeyi ve zekayı da geliştirir. Aynı zamanda çocukluk döneminde toksinlerin beyne zarar vermesini de önler. Son zamanlarda hızla yayılan ve birçok kişide görülen alzheimer hastalığına karşı koruma sağlar.

KARNABAHAR KEMİK ERİMESİNİ ENGELLER!

Eklem ağrılarını geçirici etkisi vardır. Romatizmaya karşı koruma sağlar. Ayrıca karnabaharın içerdiği bileşenleri sayesinde romatoid artrite karşı da korunabilirsiniz. Osteoporoz yani kemik erimesini de önlemeye yardım eder. İdrarla atılan kalsiyumu azaltarak kemik gelişimini destekler.

KANSERE KARŞI SAVAŞIN!

Kansere karşı koruyucudur, yani antikanser özelliği vardır. İçerisindeki bileşikler sayesinde kanserli hücrelerin büyümesini engeller. Prostat kanseri, mide kanseri, kolon, meme, yumurtalık, mesane ve akciğer kanseri gibi kanser türlerine yakalanma riskini azaltır.

Karnabahar Suyu Zayıflatır mı?

Karnabahar suyu antioksidan içeriyor ve bu özellik sayesinde metabolizmanın hızlanmasını sağlıyor ve zayıflamaya yardımcı oluyor.Karnabahar suyu C vitamini yönünden de zengin olarak biliniyor. Bu durum besin kaynaklı antioksidan etkisi yaratmasını sağlıyor.

Antioksidan etkisi sayesinde vücutta tümör hücrelerinin oluşumunu da engelliyor. Aynı zamanda zararlı serbest radikalleri de uzaklaştırmaya yardımcı oluyor.

Karnabahar Suyu Nasıl Hazırlanır?

Öncelikle 250 ila 300 gram karnabaharı, yaklaşık olarak 750 ml kaynar suya ilave etmelisiniz.

Tencerenin ağzını kapatarak 5 ila 6 dakika hafif ateşte karnabaharı haşlayarak devam edebilirsiniz.

Süre dolduktan sonra suyun yarısını sabah, diğer yarısını ise akşam 1 bardak olacak şekilde içebilirsiniz.

Karnabahar suyunu aç ya da tok karnına tüketebilirsiniz. Her gün taze olarak karnabahar suyunu hazırlamanız gerekiyor.

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KARNABAHAR NASIL TÜKETİLİR?

Karnabaharın daha faydalı olması ve şifalarından daha fazla yararlanılması için 3-4 adet yeşil yaprağı ile pişirilmesinde fayda vardır. Bu şifalı sebzeyi buharda haşlayacağınız zaman çiçeklerini parçalayıp tencereye koyun. Çiçeklerin üzerine karnabaharın iç kısmında bulunan yeşil yapraklarından da 3-4 adet ekleyin ve üzerine su ilave ederek bu şekilde haşlayın. Haşlandıktan sonra yeşil yaprakları çıkarabilirsiniz. Bu durumda yeşil yapraklardaki faydalı maddeler de haşlama suyuna geçer. Karnabaharı tüketirken de bu haşlama suyundan az bir miktar tabağınıza alabilirsiniz.

KARNABAHAR ZARARLARI NELERDİR? KİMLER TÜKETMEMELİDİR?

Her besinin fazlasını tüketmek vücuda zarar verir. Bu yüzden hiçbir sebzeyi yada meyveyi aşırı miktarda tüketmemek gerekir. Böbrek taşı olanlar yada başka böbrek rahatsızlıkları olan kişiler fazla karnabahar tüketmemelidir. Ayrıca gut hastalığı olan kişilerin de çok fazla karnabahar tüketmesi tavsiye edilmez.

İşte karnabahar tarifi

Sarımsaklı Yoğurtlu Karnabahar Haşlama Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle karnabaharları tek tek ayırıp yıkayıp haşlıyoruz. Haşladıktan sonra sosumuzu bir kaba hazırlayıp karnabaharları bulayıp kızartıyoruz daha sonra servis tabağına alıp üzerine sarımsaklı yoğurdu döküyoruz. Pulbiber de serpip servis yapıyoruz.

KIYMASIZ KARNABAHAR YEMEĞİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

-1 adet orta boy karnabahar

-1 adet yeşil biber

-1/2 çay bardağı pirinç

-1 adet domates

-1 tatlı kaşığı domates salçası

-1 çay bardağı zeytinyağı

-1 adet orta boy soğan

-1 çay kaşığı tuz

-1 çay kaşığı karabiber

-1 çay kaşığı toz şeker

KARNABAHAR YEMEĞİ YAPILIŞI

Karnabaharı çiçeklerine ayırıp güzelce yıkayın. Dilerseniz yıkadıktan sonra suyun içinde bırakıp 1 yemek kaşığı sirke ilave edin. Bu sayede pişerken çıkan kokuyu azaltmış olursunuz.

Tencereye aldığınız zeytinyağında, ince ince doğradığınız soğanları pembeleşene dek kavurun.

Ardından salçayı, domatesleri, ve biberleri ekleyip güzelce kavurun.

Ardından salçayı, domatesleri, ve biberleri ekleyip güzelce kavurun. Bir süre kavurduktan sonra yıkadığınız pirinçleri de ekleyin ve 2 bardak sıcak suyu da ilave edin.

Karnabaharlar yumuşadıktan sonra kalan bir bardak suyu daha ekleyin ve kaynadıktan sonra baharatlarını da ekleyin. Altını kapatın. Dinlendirdikten sonra servis edin.

**Afiyet olsun.

KIYMALI KARNABAHAR TARİFİ

Malzemeler

1 adet büyük boy karnabahar

2 adet soğan

200 gram kıyma

3 yemek kaşığı salça

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

YAPILIŞI

Soğanları küp küp doğrayalım ve sıvı yağ ile kavuralım. Kavrulan soğana kıymayı ilave edip kavurmaya devam edelim. Kıymada kavrulunca salçayı ekleyelim.

Yanmaması için göz kararı su ilave edelim, çok olmamasına dikkat edelim. Son olarak tuz karabiberi ekleyip kısık ateşte biraz daha pişirip altını kapatalım. Ayrı bir tencereye karnabaharları dizelim ve üzerine hazırladığımız karışımı dökelim. En son olarak biraz su ilave edip ocağa alalım ve karnabaharlar yumuşayana kadar pişirelim. Piştiğinde ocaktan alıp servis edelim.

Afiyet olsun.

KARNABAHAR YEMEĞİ PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

5 kişilik bir karnabahar yemeğinin hazırlama süresi 15 dakika, pişirme süresi 30 dakikadır.



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