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Spor Özbek ile Buruk arasında kriz çıktı!
Spor

Özbek ile Buruk arasında kriz çıktı!

Galatasaraylı taraftarların çok istediği Evander ile anlaşan Dursun Özbek hiç beklemediği bir olayla karşılaştı. Okan Buruk'un bu transferi veto etmesinin ardından Evander rüyası başlamadan bitti.

Yeniakit Publisher
2022-08-12 13:57:00 -
Özbek ile Buruk arasında kriz çıktı!

Galatasaraylı taraftarların çok istediği Evander ile anlaşan Dursun Özbek hiç beklemediği bir olayla karşılaştı. Okan Buruk'un bu transferi veto etmesinin ardından Evander rüyası başlamadan bitti.
Galatasaray'da transfer harekatı devam ediyor. Şu ana kadar yapılan transferlerle taraftarını mutlu eden sarı-kırmızılılarda uzun süredir görüşülen Evander'den vazgeçildi.

24 yaşındaki Evander ile her konuda anlaşma sağlayan Dursun Özbek, Okan Buruk'a oyuncuyu isteyip istemediğini sordu. Okan Buruk, Evander'i veto ederek kadroda istemediğini söyledi. Taraftarın çok istediği Evander transferi böylece kapanmış oldu.

KALABALIK İSTEMİYOR
Okan Buruk'un orta saha bölgesine artık transfer istemediği ve kalabalık oyuncu grubunun uzun vadede problem yaratacağını öne sürmesinin ardından bu transferi veto ettiği ifade edildi.

 

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