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Spor Ozan Tufan’ın acı günü
Spor

Ozan Tufan’ın acı günü

Hull City'de forma giyen Ozan Tufan'ın amcası Hakkı Tufan hayatını kaybetti. 66 yaşındaki Hakkı Tufan diyaliz hastasıydı.

Yeniakit Publisher
2022-08-28 15:37:00 -
Ozan Tufan’ın acı günü

İngiltere Championship takımlarından Hull City'de forma giyen milli futbolcu Ozan Tufan'ın amcası emekli imam Hakkı Tufan, tedavi gördüğü Bursa Şehir Hastanesi'nde önceki gün hayatını kaybetti.

Uzun süredir diyaliz ve şeker hastalığına bağlı tedavi gördüğü öğrenilen Hakkı Tufan'ın böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Hakkı Tufan, dün Harmancık ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından aile mezarlığında toprağa verilirken, cenaze törenine milli futbolcu Ozan Tufan katılamadı.

Öte yandan evli ve 3 çocuk babası olan Tufan'ın kızı Merve'nin önümüzdeki hafta düğününün olduğu öğrenildi.

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