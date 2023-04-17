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Spor Ozan Tufan'dan transfer açıklaması
Spor

Ozan Tufan'dan transfer açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-04-17 20:41:00 -
Ozan Tufan'dan transfer açıklaması

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de forma giyen Ozan Tufan, Beşiktaş'a gideceği yönünde yayılan haberlerin ardından sessizliğini bozdu. Tufan aldığı kararı açıkladı.

Sezon başında 3 milyon euro bedelle Fenerbahçe'den Hull City'ye giden Ozan Tufan, Beşiktaş'la anlaştığına yönelik çıkan haberlerden sonra transfer açıklaması yaptı.

"Burada mutluyum"

HullLive'a konuşan Ozan, "Bir Hull City oyuncusu olmaktan ve bu harika kulübün bir parçası olmaktan keyif alıyorum. İngiltere'de yaşamaktan dolayı mutluyum ve burada kalmak istiyorum" dedi.

"Premier Lig'de yükselmek istiyorum"

Hull City ile Premier Lig'e çıkmayı hayal ettiğini söyleyen Ozan, "Taktiksel oyun tarzımızdan zevk alıyorum. Sıkıcı, uzun top tarzı bir futbol oynamıyoruz. Daha çok topa sahip olmaya dayalı, akıcı bir taktikle oynuyoruz. Hull City'de başarılı olup Premier Lig'e yükselmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

40 maçta 7 gol

Tümkulvarlarda 40 resmi maça çıkan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, 7 kez gol sevinci yaşadı. Ozan'ın mukavelesi 2025 Haziran'da tamamlanıyor.
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