Trabzonspor'un tecrübeli futbolcusu Ozan Tufan, Eyüpspor karşısında aldıkları 1-0'lık galibiyetin ardından hedeflerinin zirve yarışının içinde kalmak olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, sahasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan bordo-mavili futbolcu Ozan Tufan, zirve yarışının içinde olmak istediklerini belirtti.

Milli ara dönüşlerinin takımlar açısından adaptasyon sürecini zorlaştırdığını belirten Tufan, galibiyetle bu süreci geride bıraktıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Milli ara dönüşleri adaptasyon anlamında zor oluyor. Bu adaptasyonu kırdığımız için mutluyum. Rakibin kim olduğunun çok bir önemi yok bizim için. Biz kendi oyunumuza odaklı ve onu yansıtmaya çalışan bir takımız. Bugün de topun daha çok bizde kaldığı, oyunu yönlendirdiğimiz bir maçtı ama skor anlamında biraz geride kaldık. Daha fazla gol atmamız gerekiyordu. Oyun olarak iyiydi ama skor olarak beni çok tatmin etmedi. Takımım ve galibiyet adına mutluyum" diye konuştu.

“SEZONUN GENELİNDE BELLİ BİR ÇITANIN ALTINA DÜŞMEK İSTEMİYORUM”

Sahada gole yaklaştığı pozisyonları değerlendiremediğini dile getiren Tufan, sezon boyunca belirli bir performans seviyesini korumak istediğini kaydetti. Tecrübeli futbolcu, "Antrenmanlarımız çok yoğun bir tempoyla geçiyor. Benim için de ofansif anlamda yapmam gerekeni yapıyorum diyebilirim. Kariyerime baktığın zaman İngiltere’de oynadığım dönemde bir senede 10 gol atmıştım. İkinci senede 9-10 gol atmıştım. Saha içerisinde gole yakın olduğum anlar oluyor. Bugün de bir iki tane kaçan pozisyonum vardı. Onları da değerlendirebilirdim. Benim adıma şanssızlık oldu. Sezonun genelinde belli bir çıtanın altına düşmek istemiyorum. Beni motive eden şeylerden biri de bu. Bu şekilde devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

“KENDİME HAKSIZLIK EDİLDİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM”

Milli takıma davet edilmemesiyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Ozan Tufan, tercihe saygı duyduğunu belirterek, "Kendime haksızlık edildiğini düşünmüyorum. Benim gibi milli takım forması giymek isteyen, hak eden bir sürü oyuncu var. Öyle bir tercih yapıldı. Hepsine saygı duyuyorum. Sergen hocaya da bu konuda saygı duyuyorum. Çok sevdiğim, saygı duyduğum insanlardan biridir. Benim en zor dönemlerimde yanımda olan, bana sahip çıkan, elimden tutan bir insandır kendisi. O yüzden ona ve milli takıma bir şeyim olamaz asla. Ben çalışmama bakıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum" dedi.

“HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK”

Trabzonspor’un sezon hedeflerine ilişkin de konuşan Ozan Tufan, zirve yarışında yer almak istediklerini vurgulayarak, "Bizim hedeflerimiz doğrultusunda ve bu sene yapılan transferler doğrultusunda zirve yarışında olmak istiyoruz. Biz her maça maç maç bakıyoruz. Şimdiden şampiyonluğu konuşmuyoruz ama hedefimiz o. Bu yolda ilerlemeye çalışıyoruz. Konferans’ta da ligi geçip, kendimizi zirveye kadar götürmeye çalışacağız. Böyle bir kalitede olduğumuzu düşünüyorum. Birlik ve beraberliğin olduğu dönemdeyiz, bu da bizi pozitif etkiliyor. Önümüzdeki 8 maçta da galibiyet için sahada olacağız" diye konuştu.