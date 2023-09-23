Ozan Tufan’dan olay Kuntz itirafı!
Bu sezon İngiltere Championship’te fırtına gibi esen milli orta saha Ozan Tufan, katıldığı bir programda olay açıklamalar yaptı
Hull City’de bu sezon sezona damga vuran isim olan Ozan Tufan, Championship’te ayın oyuncusu ödülünü kazanmıştı. Ozan Tufan Katıldığı bir programda Türkiye Milli Futbol Takımı eski teknik direktörü Stefan Kuntz ile arasında geçen olay diyaloğu anlattı.
Ozan Tufan: “Watford'da oynarken Kuntz, bana mesaj attı. "Seni Milli Takım'a çağırmayacağım" dedi. Ranieri üzüldüğümü gördü. Sebebini sordu. Öğrenince, 'Yarın Arsenal maçına 11'de çıkıyorsun. Ben de hocana mesaj atıyorum' dedi. Sonra Milli Takım'a seçildim." İfadelerini kullandı.