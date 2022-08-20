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Spor Ozan Tufan'dan acı haber
Spor

Ozan Tufan'dan acı haber

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de forma giyen Ozan Tufan, West Bromwich ile oynanan müsabakada sakatlandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-20 18:38:00 -
Ozan Tufan'dan acı haber

Hull City'nin Fenerbahçe'den transferi Ozan Tufan, West Bromwich ile oynanan maçta sakatlandı.

İngiltere Championship'in 5. haftasında oynanan West Bromwich-Hull City maçında Ozan Tufan sakatlandı.

Milli oyuncu, yaşadığı sakatlık sebebiyle oyuna devam edemedi ve yerini 21. dakikada Ryan Woods'a bıraktı.

Ligde ilk maçta 8 puan toplayan Hull City'de Ozan Tufan 2 gol kaydetmişti.

Hull City'nin bu yaz transfer ettiği oyunculardan Allahyar Sayyadmanesh, Doğukan Sinik ve Jean Michael Seri de sakatlığı sebebiyle kadroda yer almıyor.

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