Ozan Tufan'dan acı haber
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de forma giyen Ozan Tufan, West Bromwich ile oynanan müsabakada sakatlandı.
Hull City'nin Fenerbahçe'den transferi Ozan Tufan, West Bromwich ile oynanan maçta sakatlandı.
İngiltere Championship'in 5. haftasında oynanan West Bromwich-Hull City maçında Ozan Tufan sakatlandı.
Milli oyuncu, yaşadığı sakatlık sebebiyle oyuna devam edemedi ve yerini 21. dakikada Ryan Woods'a bıraktı.
Ligde ilk maçta 8 puan toplayan Hull City'de Ozan Tufan 2 gol kaydetmişti.
Hull City'nin bu yaz transfer ettiği oyunculardan Allahyar Sayyadmanesh, Doğukan Sinik ve Jean Michael Seri de sakatlığı sebebiyle kadroda yer almıyor.