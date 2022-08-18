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Spor Ozan Tufan'dan Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler
Spor

Ozan Tufan'dan Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler

Fenerbahçe'den ayrılarak Hull City'e transfer olan Ozan Tufan, kariyerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tufan, Fenerbahçe'ye nazire yaparcasına İngiltere'de mutlu olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 18:24:00 - 2022-08-18 18:33:57
Ozan Tufan'dan Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler

Kariyerine Hull City'de devam eden Ozan Tufan gündeme dair konuştu. Tufan, "Türkiye ile burayı kıyasladığımda arada çok fark var. Burada çok mutluyum. Tüm arkadaşlarımla saha içinde ve saha dışında çok iyi vakit geçiriyoruz. Burada insanlar çok cana yakın. Burada çok mutluyum. " dedi.

Hull City'de oynayan milli oyuncu Ozan Tufan, kulüp sitesine çok çarpıcı açıklamalar yaptı.

Şampiyonluk için çalışıyoruz

Ozan Tufan yaptığı açıklamada, "Amacımız en güçlü seviyeye çıkmak ve o seviyede kalmak. Bunu başarabilirsek takımımızı en iyi seviyeye getirebiliriz." dedi.

Takıma çok hızlı adapte olduğunu söyleyen başarılı oyuncu, "Her geçen gün alışıyorum buraya. Şampiyonluk için çalışıyoruz. Kendime güveniyorum. Daha fazlasını elde etmek istiyorum. Oynadığımız dört maç her şeyin başlangıcıydı. Ben daha fazlasını başaracağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile burayı kıyasladığımda arada çok fark var

Türkiye'nin İngiltere'den çok farklı olduğunu belirten Ozan, "Türkiye ile burayı kıyasladığımda arada çok fark var. Burada çok mutluyum. Tüm arkadaşlarımla saha içinde ve saha dışında çok iyi vakit geçiriyoruz. Burada insanlar çok cana yakın. Burada çok mutluyum. Şu anda dinlenmek benim için önemli. Üç günde bir maç yapıyoruz. Bu gerçekten zor oluyor bizim için." açıklamasını yaptı.

Ozan Tufan ayrıca, "Benim için oynadığım pozisyon önemli değil. Bu hocama kalmış. Benim için önemli olan takımıma katkı sağlamak. Burada 90 dakika yüksek tempoda oynuyoruz. Üç günde bir maç yapmak gerçekten zor." diyerek sözlerini noktaladı..

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