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Spor Ozan Tufan transfer edilecek mi? Şenol Güneş'ten net açıklama
Spor

Ozan Tufan transfer edilecek mi? Şenol Güneş'ten net açıklama

Stoper arayışını sürdüren Beşiktaş'ın Hull City'nin oyuncusu Ozan Tufan ile ilgilenip ilgilenmediğine dair Teknik Direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-12-22 00:55:00 -
Ozan Tufan transfer edilecek mi? Şenol Güneş'ten net açıklama

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Ozan Tufan beğendiğim bir oyuncu. Şu anda Hull City'nin oyuncusu, benimle ilgisi yok. Ozan ve diğer oyuncularla ilgili hiçbir tasarrufumuz yok." dedi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş evinde Şanlıurfaspor'u 4-2 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

Karşılaşma sonrası tecrübeli teknik adam Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'in sözleri şu şekilde:

"Stoperde sıkıntımız var"

"Sakatlık vermeden, kendimizi yıpratmadan bu maçı atlamayı düşünüyorduk. Bazı oyuncularımızı riske etmek istemedik. Belki orada hata yaptık. Tayyip dikişle oynadı, Welinton yorgundu, Emrecan'ın da burnunda çatlak var. Stoperde sıkıntımız var."

"Kötü başlayıp iyi bitirmek güzel"

"Skor 4-2 olunca da yine aynı alışkanlığa döndük. Hatta 3-2 iken de bir tane pozisyon verdik. Bizim gibi üst seviye takımların bu pozisyonları vermemesi gerekiyor. Bunları düzelteceğiz. Kötü başlayıp iyi bitirmek güzel."

"Dele Alli de şu anda çok iyi çalışıyor"

"Şu anda hiçbir oyuncuyla ilgili olumsuz düşünemem. Dele Alli de şu anda çok iyi çalışıyor. Oyuncular bazen verimsiz olabilirler."

"Muleka gayretli ama gol konusunda etkisiz oldu"

“Sadece Cenk üzerinden değil, Redmond, Cenk, Dele Alli ve Muleka’yı değiştirerek oynatmak istedik. Gol de kaçırdılar, pozisyonlar vardı. Ama iyi oyun yoktu. Muleka gayretli ama gol konusunda etkisiz oldu. Cenk ilk yarıda gol kaçırdı ama ikinci yarıda golcülüğünü konuşturdu. Bunu açıkta oynadığında da yapabiliyor. Tam hazır olduğunda Weghorst da yapacak bunları. Orta sahada Gedson ve Necip’le toplar kazandık. Weghorst, Cenk, Muleka, Kevin, Redmond, Dele gol attırmalılar. Milli takımdan dönen oyuncularımızın ufak tefek sıkıntıları var. Bir turnuva geçirdiler, sonra bir ara verdiler. Saiss de şu anda yok. Bizimle uzun süre çalışamadılar ama faydalanacağımız oyuncular. Bugün için en güçlü ve en verimli oyuncuları kullanacağız”

"Ozan Tufan beğendiğim bir oyuncu"

"Ozan Tufan beğendiğim bir oyuncu. Şu anda Hull City'nin oyuncusu, benimle ilgisi yok. Ozan ve diğer oyuncularla ilgili hiçbir tasarrufumuz yok."

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