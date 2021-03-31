Ozan Tufan kimle evleniyor? Ozan Tufan eşi kim?
Ozan Tufan düğünü | Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı’nın önemli isimlerinden Ozan Tufan dünya evine giriyor. Peki, Ozan Tufan’ın eşi kim? Ozan Tufan kimle evlendi?
Fenerbahçeli Ozan Tufan dünya evine giriyor. Futbolseverler Ozan Tufan’ın kimle evlendiğini düğünün nerede yapılacağını araştırıyor.
Ozan Tufan kimle evleniyor? Ozan Tufan eşi kim?
Başarılı futbolcu Ozan Tufan hayatını Rojin Haspolat ile birleştiriyor. Çiftin düğünü Çırağan Sarayı’nda yapılacak. Nikah şahitliklerini Ali Koç ve Emre Belözoğlu yapacak.
Rojin Haspolat kim?
Rojin Haspolat, Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi’nden mezun oldu, daha sonra Bilgi Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nü bitirdi. Haspolat, bazı sanat dergilerinde editörlük ve sanat festivali organizasyonu yapıyor.