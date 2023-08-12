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Spor Ozan Tufan İngiltere'de hattrick yaptı
Spor

Ozan Tufan İngiltere'de hattrick yaptı

Yeniakit Publisher
2023-08-12 19:32:00 -
Ozan Tufan İngiltere'de hattrick yaptı

İngiltere Championship'de ligin 2.hafta karşılaşmasında Hull City ve Sheffield Wednesday karşılaştı. Milli futbolcu Ozan Tufan, bu maçta hattrick yaptı.

İngiltere Championship'de ligin 2.hafta karşılaşmasında Hull City evinde Sheffield Wednesday ile kozlarını paylaştı. Milli futbolcu Ozan Tufan maçta hattrick yaptı.

Sheffield öne geçti

Maçın 36'ncı dakikasında Sheffield Delgado'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Ozan sahneye çıktı

Geriye düşen Hull City'de Ozan Tufan sahneye çıktı. Milli futblcu, karşılaşmada ilk golünü 45+5 de penaltıdan kaydetti. 58 ve 70. dakikada fileleri havalandırarak hattrick yaptı.

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