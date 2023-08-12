Ozan Tufan İngiltere'de hattrick yaptı
İngiltere Championship'de ligin 2.hafta karşılaşmasında Hull City ve Sheffield Wednesday karşılaştı. Milli futbolcu Ozan Tufan, bu maçta hattrick yaptı.
İngiltere Championship'de ligin 2.hafta karşılaşmasında Hull City evinde Sheffield Wednesday ile kozlarını paylaştı. Milli futbolcu Ozan Tufan maçta hattrick yaptı.
Sheffield öne geçti
Maçın 36'ncı dakikasında Sheffield Delgado'nun golüyle 1-0 öne geçti.
Ozan sahneye çıktı
Geriye düşen Hull City'de Ozan Tufan sahneye çıktı. Milli futblcu, karşılaşmada ilk golünü 45+5 de penaltıdan kaydetti. 58 ve 70. dakikada fileleri havalandırarak hattrick yaptı.