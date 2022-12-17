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Spor Ozan Tufan, Hull City'yi ipten aldı
Spor

Ozan Tufan, Hull City'yi ipten aldı

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'ye beraberliği getiren golü Ozan Tufan attı.

Yeniakit Publisher
2022-12-17 21:56:00 - 2022-12-17 21:57:36
Ozan Tufan, Hull City'yi ipten aldı

İngiltere Championship'de mücadele eden ve Başkanlığını Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın yaptığı Hull City, sahasında ağırladığı Sunderland ile 1-1 berabere kaldı. Hull City'e beraberliği Ozan Tufan getirdi.

İngiltere Championship'de mücadele eden ve Başkanlığını Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın yaptığı Hull City, sahasında Sunderland ile karşılaştı.

Championship'te küme düşme hattının hemen üzerindeki Hull City, Sunderland ile 1-1 berabere kaldı.

İlk yarı golsüz tamamlanan maçın 59. dakikasında Embleton kırmızı kart gördü ve Sunderland'i 10 kişi bıraktı. 71. dakikada Smith'in yerine oyuna giren Ozan Tufan, skoru eşitledi.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca müsabaka 1-1 tamamalandı.

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