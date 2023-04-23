Ozan Tufan, Hull City'i sırtladı
Hull City, Championship'te Watford ile karşılaştı. Acun Ilıcalı'nın takımı, Ozan Tufan'ın attığı golle rakibini 1-0'lık skorla yendi.
İngiltere Championship'in 44. haftasında Hull City ile Watford karşı karşıya geldi. MKM Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Hull City 1-0 kazandı.
Hull City'e galibiyeti getiren golü 25. dakikada penaltıdan Ozan Tufan kaydetti.
2 hafta aradan sonra kazanan Hull City, puanını 56'ya yükseltti. Watford ise üst üste ikinci kez kaybederek 59 puanda kaldı.
Hull City, gelecek hafta Swansea City'i ağırlayacak. Watford, Sunderland deplasmanına gidecek.
Kariyer rekoru
Ligdeki gol sayısını 8'e çıkaran Ozan Tufan, kariyerinde en çok gol attığı sezonu yaşıyor.
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