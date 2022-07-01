Ozan Tufan hangi takıma gitti? Ozan Tufan Fenerbahçe'den ayrıldı mı?

Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın Hull City'e transfer olduğunu açıkladı. Sarı lacivertli takımdan yapılan açıklamada: "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ozan Tufan İngiltere’nin Hull City takımına transfer olmuştur. Ozan’a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Fenerbahçe Spor Kulübü"

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Ozan Tufan transferini açıkladı. İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Ozan Tufan kimdir?

Ozan Tufan, 23 Mart 1995 tarihinde Bursa'da doğdu. Türk futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden, Fenerbahçe'de forma giymektedir. Ozan Tufan, 23 Mart 1995 tarihinde Bursa/Orhaneli'de Maden işçisi bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Bursa'da 10 yaşında okul takımıyla katıldığı turnuvalarda oynadığı sırada Bursaspor Kulübü alt yapı antrenörleri tarafından izlenerek alt yapıya seçildi.

Bursaspor ile henüz 9 yaşında yani 2004 yılında tanışan Ozan Tufan'ın 2005 yılında ise lisansı çıkartıldı. O dönemlerde Danone Ligi olarak geçen minikler liginde dikkat çeken Ozan Tufan. 2007 yılında Vahide Aktuğ İlköğretim Okulu ile birlikte Danone Küçükler Futbol Türkiye Birinciliğini kazandı ve turnuvaya damgasını vurdu. Attığı 9 golle gol kralı olan genç oyuncu, o dönem orta sahanın sağ kanadı ve ortasında görev yapıyordu.

12 Ağustos 2015 tarihinde 7.000.000 € Karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştur.8 Numaralı formayı tercih etmiştir.Fenerbahçe ile ilk maçına ligin 2.haftasında Çaykur Rizespor karşısında çıkmıştır. Orta sahanın her bölgesinde oynayabilen ayriyeten sağ açık ve sağ bek bölgelerinde de forma giyebilen Ozan Tufan genç yaşına rağmen Fenerbahçe'de sık forma giymektedir.

Fenerbahçe formasıyla ilk golünü bir Uefa Europa League karşılaşması olan Molde FK maçında atmıştır.

29 Mart 2016'da, Avusturya ile oynanan hazırlık maçında Türkiye formasıyla Tufan ilk kez Türkiye U-17 Millî Takımı'nın Azerbaycan'ı 4-0 yendiği mücadelenin tamamında sahada kalan Ozan, ilk kez millî takım formasını giydi.

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri öncesi 2014 Mayıs ve Haziran aylarında yapılan kamp kadrosuna davet edilen Ozan 25 Mayıs 2014 tarihinde İrlanda ile oynanan maçın ikinci yarısının başında Bilal Kısa'nın yerine oyuna girerek çıkmıştır. 03 Eylül 2014 tarihinde Danimarka ile oynanan hazırlık maçının son dakikasında oyuna girip ilk golünü atmıştır. Maçı bu golle Türkiye 2-1 kazanmıştır.