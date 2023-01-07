Ozan Tufan balonu çok erken söndü!

Beşiktaş'ın Ozan Tufan transferi, Hull City'nin yüksek bonservis beklentisi sebebiyle zora girdi.

Son günlerde Beşiktaş ile sık sık anılan ve Hull City'de forma giyen milli futbolcu Ozan Tufan ile ilgili yeni gelişmeler var.

Beşiktaş'ta Ozan Tufan transferi, Hull City’nin yüksek bonservis isteği sebebiyle zora girdi.

Beşiktaş yönetimi 6-8 numara oynayan yabancı futbolcu alternatiflerine yöneldi.

Haber7.com'a göre; bu sezon başında Fenerbahçe'den Hull City'e transfer olan Ozan Tufan, İngiliz ekibi ile çıktığı 23 maçta 4 gol attı.

"Hocamız Ozan Tufan’ı Bursaspor’dayken de istemişti"

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Ozan Tufan transferi için, "Hocamız Ozan Tufan’ı Bursaspor’dayken de istemişti, fakat o dönemde alamamıştık. Şenol Güneş’in futbol aklı, Beşiktaş’ın aklı. Hocamızın raporu ve istekleri doğrultusunda gerekli adımları atacağız" şeklinde konuşmuştu.