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Spor Ozan Tufan açtı ağzını yumdu gözünü!
Spor

Ozan Tufan açtı ağzını yumdu gözünü!

Hull City takımına transfer olan Ozan Tufan basın karşısına çıktı. Hedefleri olduğunun altın çizen başarılı futbolcu, eski takımı Fenerbahçe için ise çok dikkat çeken ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-09 15:29:00 - 2022-07-09 15:29:57
Ozan Tufan açtı ağzını yumdu gözünü!

Hull City takımına transfer olan Ozan Tufan basın karşısına çıktı. Hedefleri olduğunun altın çizen başarılı futbolcu, eski takımı Fenerbahçe için ise çok dikkat çeken ifadeler kullandı.

"BİR TELEFON BİLE ETMEDİLER"

Tufan, "Tabii ki kırgınlıklar var. Çünkü hak edilmemiş bir şey var. Benim yaşamadığım bir sorun bana lanse edildi. Kadro dışı kaldıktan sonra nasıl bir yol izleyeceğimize dair hiçbir şekilde iletişim kuramadık. Çaresizce bekledik. En azından kulüpten ayrılırken bile bir telefon edebilirlerdi. Bütün kırgınlığım budur." şeklinde konuştu.

"MESUT ÖZİL'İN YANINDAYIM DİYE..."

"Konya maçında Mesut Özil'in hocayla yaşadığı bir diyalog vardı. Normal bir diyalogdu, orada kapanmalıydı konu. Başkana kadar gitti. O sırada Mesut Özil'in yanında olunca ben de kadro dışı kaldım."

 


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