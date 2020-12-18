  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Ozan Kabak'lı Schalke'den flaş karar
Spor

Ozan Kabak'lı Schalke'den flaş karar

Milli futbolcu Ozan Kabak'ın formasını giydiği Bundesliga ekibi Schalke 04, teknik direktör Manuel Baum’un görevine son verdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 16:52:00 -
Ozan Kabak'lı Schalke'den flaş karar

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Schalke 04 yönetiminin Baum’un görevine son verme kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, Bundesliga’da hafta sonu Arminia Bielefeld’e ve Almanya Kupası 2. turunda 22 Aralık Salı günü Ulm’e karşı oynanacak karşılaşmalarda geçici olarak Huub Stevens’in teknik direktörlük görevini üstleneceği, Mike Büskens’in de Stevens’in yardımcılığını yapacağı ifade edildi.

Hollandalı teknik adam böylelikle dördüncü kez mavi-beyazlı kulüpte teknik direktör olarak görev yapacak.

1996-2002 ve 2011-2012 yıllarında daha sonra da 2018-2019 sezonun son bölümünde Schalke 04 takımının başında bulunan Stevens, mavi-beyazlılara 1997’de UEFA Kupası'nı 2001 ve 2002 yıllarında da Almanya Kupası'nı kazanmıştı.

Manuel Baum ise bu sezonun 3. haftasında Schalke 04 takımının başına getirilmişti. Bundesliga’da 4 puanla 18. sırada yer alan Schalke 04’un bu sezon galibiyeti bulunmuyor.

OZAN KABAK KİMDİR?

Ozan Muhammed Kabak 25 Mart 2000 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Stuttgart'ta forma giymektedir.

Kabak, futbol hayatına 2011 yılında Galatasaray Gençlik Akademisine katılarak başladı. Profesyonel olarak ilk maçına, 12 Mayıs 2018 tarihinde Yeni Malatyaspor'la oynanan Süper Lig maçında çıktı. Altyapı kategorilerinde gösterdiği başarılı performansla 1 Temmuz 2017 tarihinde Galatasaray ile 3 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.

zan Kabak maçın 2'nci ve 3'üncü gollerine imza attı. Ayrıca takımı adına ligdeki ilk iki isabetli şutu da golle sonuçlanmış oldu.

Ozan Kabak, 2017 yılında Hırvatistan'da düzenlenen 2017 Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda Türkiye 17 yaş altı millî futbol takımı'nda mücadele etti. Ayrıca futbolcu UEFA tarafından turnuvanın en dikkat çeken 10 futbolcusu arasında gösterildi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi oynanan Arnavutluk ve Moldova maçları öncesinde açıklanan A milli takım aday kadrosuna Şenol Güneş tarafından ilk kez davet edildi.

Manuel Baum

Baum, kulüpte iki yıl yönetici olarak çalıştıktan sonra 4 Ocak 2014'te SpVgg Unterhaching'in baş antrenörü oldu.

2014 yazında Baum, FC Augsburg'da gençlik koçu olarak işe alındı. 14 Aralık 2016'da ilk takıma terfi etti. 9 Nisan 2019'da görevden alındı.

Baum, 21 Haziran 2019'da DFB'ye 20 yaş altı Almanya'nın baş antrenörü olarak katıldı . Ayrıca 2020'de 18 yaşın altındakilerden sorumlu takımda kısa bir görev yaptı.

30 Eylül 2020'de Baum, Schalke 04 ile iki yıllık bir sözleşme imzaladı. Schalke, onunla on Bundesliga maçından hiçbirini kazanamayınca 18 Aralık 2020'de kovuldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cemal Enginyurt DP'ye geçti! İttifak kararı olay oldu
Siyaset

Cemal Enginyurt DP'ye geçti! İttifak kararı olay oldu

MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'ye katılmasının ardından açıklama yaptı.
Halk bu diziyi de affetmedi! FOX’un bir rezil dizisi daha final yapıyor
Gündem

Halk bu diziyi de affetmedi! FOX’un bir rezil dizisi daha final yapıyor

Adeta Türkiye’nin milli ve manevi değerlerine savaş açan FOX TV’nin skandalları ile dolu bir dizisi daha halkın tepkisi karşısında tutunamad..
Deniz Zeyrek ve İsmail Saymaz Çin aşısı oldu! Bakın neler yaşamışlar
Gündem

Deniz Zeyrek ve İsmail Saymaz Çin aşısı oldu! Bakın neler yaşamışlar

Her fırsatta hükümeti hedef alan zihniyet, beklediği Çin aşısını oldu. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Çin'de geliştirilen aşıyı yaptırd..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay