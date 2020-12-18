Ozan Kabak'lı Schalke'den flaş karar

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Schalke 04 yönetiminin Baum’un görevine son verme kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, Bundesliga’da hafta sonu Arminia Bielefeld’e ve Almanya Kupası 2. turunda 22 Aralık Salı günü Ulm’e karşı oynanacak karşılaşmalarda geçici olarak Huub Stevens’in teknik direktörlük görevini üstleneceği, Mike Büskens’in de Stevens’in yardımcılığını yapacağı ifade edildi.

Hollandalı teknik adam böylelikle dördüncü kez mavi-beyazlı kulüpte teknik direktör olarak görev yapacak.

1996-2002 ve 2011-2012 yıllarında daha sonra da 2018-2019 sezonun son bölümünde Schalke 04 takımının başında bulunan Stevens, mavi-beyazlılara 1997’de UEFA Kupası'nı 2001 ve 2002 yıllarında da Almanya Kupası'nı kazanmıştı.

Manuel Baum ise bu sezonun 3. haftasında Schalke 04 takımının başına getirilmişti. Bundesliga’da 4 puanla 18. sırada yer alan Schalke 04’un bu sezon galibiyeti bulunmuyor.

OZAN KABAK KİMDİR?

Ozan Muhammed Kabak 25 Mart 2000 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Stuttgart'ta forma giymektedir.

Kabak, futbol hayatına 2011 yılında Galatasaray Gençlik Akademisine katılarak başladı. Profesyonel olarak ilk maçına, 12 Mayıs 2018 tarihinde Yeni Malatyaspor'la oynanan Süper Lig maçında çıktı. Altyapı kategorilerinde gösterdiği başarılı performansla 1 Temmuz 2017 tarihinde Galatasaray ile 3 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.

zan Kabak maçın 2'nci ve 3'üncü gollerine imza attı. Ayrıca takımı adına ligdeki ilk iki isabetli şutu da golle sonuçlanmış oldu.

Ozan Kabak, 2017 yılında Hırvatistan'da düzenlenen 2017 Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda Türkiye 17 yaş altı millî futbol takımı'nda mücadele etti. Ayrıca futbolcu UEFA tarafından turnuvanın en dikkat çeken 10 futbolcusu arasında gösterildi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi oynanan Arnavutluk ve Moldova maçları öncesinde açıklanan A milli takım aday kadrosuna Şenol Güneş tarafından ilk kez davet edildi.

Manuel Baum

Baum, kulüpte iki yıl yönetici olarak çalıştıktan sonra 4 Ocak 2014'te SpVgg Unterhaching'in baş antrenörü oldu.

2014 yazında Baum, FC Augsburg'da gençlik koçu olarak işe alındı. 14 Aralık 2016'da ilk takıma terfi etti. 9 Nisan 2019'da görevden alındı.

Baum, 21 Haziran 2019'da DFB'ye 20 yaş altı Almanya'nın baş antrenörü olarak katıldı . Ayrıca 2020'de 18 yaşın altındakilerden sorumlu takımda kısa bir görev yaptı.

30 Eylül 2020'de Baum, Schalke 04 ile iki yıllık bir sözleşme imzaladı. Schalke, onunla on Bundesliga maçından hiçbirini kazanamayınca 18 Aralık 2020'de kovuldu.