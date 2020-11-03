Ozan Kabak'ı isteyen takımı açıkladı!

AMilli oyuncumuz Ozan Kabak için Schalke 04'ün Sportif Direktörü Jochen Schneider'den açıklama geldi.

Schalke 04'ün Sportif Direktörü Jochen Schneider, WAZ Gazetesi'ne konuşurken, "AC Milan, yaz transfer döneminin sonlarına doğru Ozan için teklifte bulundu ancak onu göndermek söz konusu bile olamazdı" dedi.

Ozan'ın devre arasında takımdan ayrılma ihtimali üzerine de konuşan Jochen Schneider, "Hala ekonomik olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Sezon sonuna kadar da seyirci olmadan oynanacağını biliyoruz. Hiçbir şeyi göz ardı edemem" açıklamasını yaptı

Öte yandan Alman basını, Ozan Kabak'ın 2021 yazında 45 milyon euroluk serbest kalma bedelinin devreye gireceğini ancak Schalke'nin sezon sonuna kadar beklemesinin zor olduğunu bildirdi.

Kaynak: Sporx