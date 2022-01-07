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Spor Ozan, geri mi dönüyor?
Spor

Ozan, geri mi dönüyor?

Fenerbahçe'den Watford'a satın alma opsiyonlu kiralanan milli futbolcu Ozan Tufan Fenerbahçe'ye dönüş yoluna girdi. Bu iddia İngilizlerin en ciddi yayın organı BBC'de yer aldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-07 10:36:00 - 2022-01-07 10:36:56
Ozan, geri mi dönüyor?

Fenerbahçe'den Watford'a satın alma opsiyonlu kiralanan milli futbolcu Ozan Tufan Fenerbahçe'ye dönüş yoluna girdi. Bu iddia İngilizlerin en ciddi yayın organı BBC'de yer aldı.

Yerine alınacak oyuncu bile belirlendi

Buna göre Premier Lig ekibi Ozan'ın yerine alacağı oyuncuyu bile belirledi. Watford, Belçika'nın Eupentakımında oynayan Edo Kayembe'yi kadrosuna katmak istiyor. Watford'un elinde Ozan'ın forma giyebildiği bölgede Louza,Sissoko, Etebo, Cleverly, Kucka ve Gosling ile beraber 7 oyuncu bulunuyor.
Fenerbahçe'den geri alması talep edilecek

Habere göre; İngiliz kulübünün Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı geri almasını talep edeceği, eğer kabul edilmezse sezon sonunda satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı ifade edildi.

İngiltere'de istediği ortamı bulamayan 26 yaşındaki milli futbolcu Ozan Tufan, Watford formasıyla 3'ü ilk 11'de olmak üzere toplam 7 maçta forma giydi. 

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